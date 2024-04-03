03 апреля 2024

Дефицит чиновников-строителей в Тюмени спровоцировал нарушения при закупках

В Тюменском ГУС и управлении автомобильных дорог дефицит кадров
© Служба новостей «URA.RU»
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В тюменском строительстве не хватает чиновников, которые должны заниматься закупками Фото:

Дефицит чиновников-строителей в Тюмени спровоцировал бум нарушений в сфере госзакупок. По данным областной счетной палаты, объем нарушений по контрактам на строительные работы составил 50% от общего числа нарушений. Как сообщают источники URA.RU, дело в дефиците кадров.

«Все дело в сильном некомплекте чиновников в Главном управлении строительства региона и управлении автомобильных дорог. В общей сложности не хватает 7 профильных чиновников, которые должны заниматься непосредственно составлением конкурсной документации, а также контролировать выполнение контрактов», — сообщают собеседники агентства.

Агентство направило запрос в ГУС Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о том, как замначальника тюменского УМВД Вячеслав Шуляк отказался раскрывать депутатам масштаб дефицита кадров в ведомстве. По словам анонимных собеседников агентства, в совокупности УМВД может не хватать до 30% сотрудников.

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Дефицит чиновников-строителей в Тюмени спровоцировал бум нарушений в сфере госзакупок. По данным областной счетной палаты, объем нарушений по контрактам на строительные работы составил 50% от общего числа нарушений. Как сообщают источники URA.RU, дело в дефиците кадров. «Все дело в сильном некомплекте чиновников в Главном управлении строительства региона и управлении автомобильных дорог. В общей сложности не хватает 7 профильных чиновников, которые должны заниматься непосредственно составлением конкурсной документации, а также контролировать выполнение контрактов», — сообщают собеседники агентства. Агентство направило запрос в ГУС Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало о том, как замначальника тюменского УМВД Вячеслав Шуляк отказался раскрывать депутатам масштаб дефицита кадров в ведомстве. По словам анонимных собеседников агентства, в совокупности УМВД может не хватать до 30% сотрудников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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