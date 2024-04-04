В Тюмени готовили шашлык и шаурму из неизвестного мяса

В Тюмени обнаружили два заведения. которые закупали для своих нужд продукцию животного происхождения без ветеринарных документов. Об этом URA.RU рассказали в областном управлении Россельхознадзора. Нарушения нашли в шашлычной «Худжанд» и кафе «Маршал Гриль».
«При проверке точек приготовления фастфуда в Тюмени были выявлены признаки нарушений. Заведения — шашлычная „Худжанд“ и кафе „Маршал Гриль“, закупали мясо без необходимых ветеринарных документов, что может представлять угрозу здоровью потребителей», — рассказали в ведомстве.
Индивидуальные предприниматели, которым принадлежат заведения, получили предостережения. А информация о ситуации была передана в Роспотребнадзор, для дальнейшего реагирования.
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В Тюмени обнаружили два заведения. которые закупали для своих нужд продукцию животного происхождения без ветеринарных документов. Об этом URA.RU рассказали в областном управлении Россельхознадзора. Нарушения нашли в шашлычной «Худжанд» и кафе «Маршал Гриль». «При проверке точек приготовления фастфуда в Тюмени были выявлены признаки нарушений. Заведения — шашлычная „Худжанд“ и кафе „Маршал Гриль“, закупали мясо без необходимых ветеринарных документов, что может представлять угрозу здоровью потребителей», — рассказали в ведомстве. Индивидуальные предприниматели, которым принадлежат заведения, получили предостережения. А информация о ситуации была передана в Роспотребнадзор, для дальнейшего реагирования.