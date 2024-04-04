В Тюмени готовили шашлык и шаурму из неизвестного мяса

Точки фастфуда в Тюмени готовили блюда из потенциально опасного мяса

Заведения закупали сырье без необходимых сертификатов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Тюмени обнаружили два заведения. которые закупали для своих нужд продукцию животного происхождения без ветеринарных документов. Об этом URA.RU рассказали в областном управлении Россельхознадзора. Нарушения нашли в шашлычной «Худжанд» и кафе «Маршал Гриль».

«При проверке точек приготовления фастфуда в Тюмени были выявлены признаки нарушений. Заведения — шашлычная „Худжанд“ и кафе „Маршал Гриль“, закупали мясо без необходимых ветеринарных документов, что может представлять угрозу здоровью потребителей», — рассказали в ведомстве.

Индивидуальные предприниматели, которым принадлежат заведения, получили предостережения. А информация о ситуации была передана в Роспотребнадзор, для дальнейшего реагирования.