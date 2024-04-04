Свечение в небе взбудоражило жителей Ноябрьска (архивное фото)
Жителей Ноябрьска (ЯНАО) напугало странное атмосферное явление. Горожане засняли красное свечение и всполохи над ночным городом. Об этом сообщили читатели URA.RU.
«Очень странные всполохи в небе. Выглядит жутковато», — поделился впечатлениями читатель агентства. На видео можно наблюдать периодически вспыхивающее красное свечение.
Корреспондент агентства направил запрос в Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На момент публикации ответ не поступил.
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