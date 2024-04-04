Жителей ЯНАО напугало странное свечение в небе. Видео

В Ноябрьске жители засняли в небе странное красное свечение

05 апреля 2024 в 10:38 Размер текста - 17 +

Свечение в небе взбудоражило жителей Ноябрьска (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жителей Ноябрьска (ЯНАО) напугало странное атмосферное явление. Горожане засняли красное свечение и всполохи над ночным городом. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Очень странные всполохи в небе. Выглядит жутковато», — поделился впечатлениями читатель агентства. На видео можно наблюдать периодически вспыхивающее красное свечение. Корреспондент агентства направил запрос в Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) напугало странное атмосферное явление. Горожане засняли красное свечение и всполохи над ночным городом. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Очень странные всполохи в небе. Выглядит жутковато», — поделился впечатлениями читатель агентства. На видео можно наблюдать периодически вспыхивающее красное свечение. Корреспондент агентства направил запрос в Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На момент публикации ответ не поступил.