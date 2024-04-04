04 апреля 2024

Жителей ЯНАО напугало странное свечение в небе. Видео

В Ноябрьске жители засняли в небе странное красное свечение
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Нижневартовск, закат, небо, фонарь
Свечение в небе взбудоражило жителей Ноябрьска (архивное фото) Фото:

Жителей Ноябрьска (ЯНАО) напугало странное атмосферное явление. Горожане засняли красное свечение и всполохи над ночным городом. Об этом сообщили читатели URA.RU.

«Очень странные всполохи в небе. Выглядит жутковато», — поделился впечатлениями читатель агентства. На видео можно наблюдать периодически вспыхивающее красное свечение.

Корреспондент агентства направил запрос в Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На момент публикации ответ не поступил.

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Жителей Ноябрьска (ЯНАО) напугало странное атмосферное явление. Горожане засняли красное свечение и всполохи над ночным городом. Об этом сообщили читатели URA.RU. «Очень странные всполохи в небе. Выглядит жутковато», — поделился впечатлениями читатель агентства. На видео можно наблюдать периодически вспыхивающее красное свечение. Корреспондент агентства направил запрос в Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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