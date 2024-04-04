04 апреля 2024

В Тюмени стартовал набор подростков в «Отряды мэра»

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы по благоустройству ЦПКиО. Курган, цпкио, подростки, школьники, благоустройство парка
Дети будут работать по три часа в день, их зарплата за смену составит от 5 019 до 6 076 рублей Фото:

В Тюмени стартовал прием заявок на трудоустройство несовершеннолетних в «Отряды мэра». Заявки начали принимать 5 апреля в 10:00. URA.RU составило памятку о том, куда и какие документы необходимо подать, чтобы ребенок получил работу, а также о том, сколько будут зарабатывать подростки.

Что такое «Отряды мэра»?

Программа «Отряда мэра» существует в Тюмени с 1999 года. В ее рамках подростки от 14 до 17 лет получают временное трудоустройство и своими силами зарабатывают деньги, при этом помогая городу. В 2024 году в первой смене отрядов создано 1 950 рабочих мест, во второй будет столько же, в третьей — 1 100 мест.

Ребята будут заниматься разными видами деятельности. К примеру, заниматься благоустройством, помогать педагогам-организаторам, подсобным рабочим, садоводам, делопроизводителям, библиотекарям и другим специалистам.

Каков размер зарплаты?

В каждой смене детям предстоит работать по три часа ежедневно. За это они, в общей сложности, получат 6076, 5019 и 5247 рублей (в первой, второй или третьей смене соответственно).

Сроки работы

Первая смена в «Отрядах мэра» продлится с 5 по 19 июня. Вторая — с 8 по 19 июля, третья — с 5 по 16 августа.

Перечень документов для трудоустройства

Чтобы получить работу ребенок не должен быть трудоустроен в каком-либо другом месте. Понадобятся следующие документы:

  • паспорт (вторая и третья страницы, страница с пропиской) — оригинал и ксерокопия;
  • медсправка формы 086-у (за текущий год) — оригинал;
  • СНИЛС — оригинал и ксерокопия;
  • ИНН — ксерокопия;
  • реквизиты лицевого счета: ксерокопия банковского заявления, договора или выписки из счета, карта только на имя подростка и только платежной системы «Мир». К слову, при открытии карты нужно сообщить, что она будет использоваться для социальных пособий — тогда обслуживание будет бесплатным;
  • справка об отсутствии судимости (за текущий год).

Как записаться

Онлайн-запись в «Отряды мэра» открылась 5 апреля в 10:00, на сайте отряды-мэра.рф. Тем, кто успел подать заявки, необходимо будет предоставить нужные документы в период с 8 по 14 апреля. Те, кто не успел, могут записаться в резерв.

Если ребенку не хватило места в первой смене, попытать удачу можно во второй или третьей. Онлайн-запись в них стартует 3 мая и 21 июня соответственно, также в 10:00.

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В Тюмени стартовал прием заявок на трудоустройство несовершеннолетних в «Отряды мэра». Заявки начали принимать 5 апреля в 10:00. URA.RU составило памятку о том, куда и какие документы необходимо подать, чтобы ребенок получил работу, а также о том, сколько будут зарабатывать подростки. Что такое «Отряды мэра»? Программа «Отряда мэра» существует в Тюмени с 1999 года. В ее рамках подростки от 14 до 17 лет получают временное трудоустройство и своими силами зарабатывают деньги, при этом помогая городу. В 2024 году в первой смене отрядов создано 1 950 рабочих мест, во второй будет столько же, в третьей — 1 100 мест. Ребята будут заниматься разными видами деятельности. К примеру, заниматься благоустройством, помогать педагогам-организаторам, подсобным рабочим, садоводам, делопроизводителям, библиотекарям и другим специалистам. Каков размер зарплаты? В каждой смене детям предстоит работать по три часа ежедневно. За это они, в общей сложности, получат 6076, 5019 и 5247 рублей (в первой, второй или третьей смене соответственно). Сроки работы Первая смена в «Отрядах мэра» продлится с 5 по 19 июня. Вторая — с 8 по 19 июля, третья — с 5 по 16 августа. Перечень документов для трудоустройства Чтобы получить работу ребенок не должен быть трудоустроен в каком-либо другом месте. Понадобятся следующие документы: Как записаться Онлайн-запись в «Отряды мэра» открылась 5 апреля в 10:00, на сайте отряды-мэра.рф. Тем, кто успел подать заявки, необходимо будет предоставить нужные документы в период с 8 по 14 апреля. Те, кто не успел, могут записаться в резерв. Если ребенку не хватило места в первой смене, попытать удачу можно во второй или третьей. Онлайн-запись в них стартует 3 мая и 21 июня соответственно, также в 10:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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