04 апреля 2024

В Тюмени запустят речные прогулки по Туре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Набережная летом. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры, река тура, теплоход
В конце апреля тюменцы смогут прокатиться на теплоходах Фото:

В Тюмени речные прогулки по Туре возобновятся ближе к концу апреля. Об этом URA.RU рассказали в тюменской судоходной компании.

«Речные прогулки планируем возобновить в 20-х числах апреля. Пока точно сказать не можем, все зависит от погоды», — кратко сообщили в компании.

В 2023 году речные прогулки возобновили 29 апреля. 1 и 9 мая также работали праздничные рейсы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени речные прогулки по Туре возобновятся ближе к концу апреля. Об этом URA.RU рассказали в тюменской судоходной компании. «Речные прогулки планируем возобновить в 20-х числах апреля. Пока точно сказать не можем, все зависит от погоды», — кратко сообщили в компании. В 2023 году речные прогулки возобновили 29 апреля. 1 и 9 мая также работали праздничные рейсы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...