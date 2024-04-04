В Тюмени запустят речные прогулки по Туре

05 апреля 2024 в 14:30 Размер текста - 17 +

В конце апреля тюменцы смогут прокатиться на теплоходах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени речные прогулки по Туре возобновятся ближе к концу апреля. Об этом URA.RU рассказали в тюменской судоходной компании. «Речные прогулки планируем возобновить в 20-х числах апреля. Пока точно сказать не можем, все зависит от погоды», — кратко сообщили в компании. В 2023 году речные прогулки возобновили 29 апреля. 1 и 9 мая также работали праздничные рейсы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени речные прогулки по Туре возобновятся ближе к концу апреля. Об этом URA.RU рассказали в тюменской судоходной компании. «Речные прогулки планируем возобновить в 20-х числах апреля. Пока точно сказать не можем, все зависит от погоды», — кратко сообщили в компании. В 2023 году речные прогулки возобновили 29 апреля. 1 и 9 мая также работали праздничные рейсы.