В Тюмени запустят речные прогулки по Туре

В конце апреля тюменцы смогут прокатиться на теплоходах
В Тюмени речные прогулки по Туре возобновятся ближе к концу апреля. Об этом URA.RU рассказали в тюменской судоходной компании.
«Речные прогулки планируем возобновить в 20-х числах апреля. Пока точно сказать не можем, все зависит от погоды», — кратко сообщили в компании.
В 2023 году речные прогулки возобновили 29 апреля. 1 и 9 мая также работали праздничные рейсы.
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