В Тюмени к концу месяца вернут прогулки на теплоходах

23 апреля 2023 в 10:36 Размер текста - 17 +

Также будут праздничные рейсы 1 и 9 мая Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Прогулки на теплоходах по реке Туре в Тюмени запустят 29 апреля. Об этом рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина. «Точная дата начала навигации — 29 апреля», — рассказала Лузина «Тюменской линии». По ее словам, в настоящее время суда готовят к сезону: проводят косметическую покраску, размещают на них спасательный инвентарь, чистят палубы и настраивают оборудование. Уже прошли тестовые рейсы, в ходе которых была проверена работа двигателей и выполнена регулировка ходовых характеристик Сейчас в компании готовят расписание речных прогулок. При этом заранее известно, что 1 и 9 мая вечером будут запущены специальные рейсы «Салют».

Прогулки на теплоходах по реке Туре в Тюмени запустят 29 апреля. Об этом рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина. «Точная дата начала навигации — 29 апреля», — рассказала Лузина «Тюменской линии». По ее словам, в настоящее время суда готовят к сезону: проводят косметическую покраску, размещают на них спасательный инвентарь, чистят палубы и настраивают оборудование. Уже прошли тестовые рейсы, в ходе которых была проверена работа двигателей и выполнена регулировка ходовых характеристик Сейчас в компании готовят расписание речных прогулок. При этом заранее известно, что 1 и 9 мая вечером будут запущены специальные рейсы «Салют».