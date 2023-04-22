22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Тюмени к концу месяца вернут прогулки на теплоходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города . Тюмень, город тюмень, мост влюбленных, теплоход
Также будут праздничные рейсы 1 и 9 мая Фото:

Прогулки на теплоходах по реке Туре в Тюмени запустят 29 апреля. Об этом рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина.

«Точная дата начала навигации — 29 апреля», — рассказала Лузина «Тюменской линии». По ее словам, в настоящее время суда готовят к сезону: проводят косметическую покраску, размещают на них спасательный инвентарь, чистят палубы и настраивают оборудование. Уже прошли тестовые рейсы, в ходе которых была проверена работа двигателей и выполнена регулировка ходовых характеристик

Сейчас в компании готовят расписание речных прогулок. При этом заранее известно, что 1 и 9 мая вечером будут запущены специальные рейсы «Салют».

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Прогулки на теплоходах по реке Туре в Тюмени запустят 29 апреля. Об этом рассказала заместитель директора по связям с общественностью Тюменской судоходной компании Ольга Лузина. «Точная дата начала навигации — 29 апреля», — рассказала Лузина «Тюменской линии». По ее словам, в настоящее время суда готовят к сезону: проводят косметическую покраску, размещают на них спасательный инвентарь, чистят палубы и настраивают оборудование. Уже прошли тестовые рейсы, в ходе которых была проверена работа двигателей и выполнена регулировка ходовых характеристик Сейчас в компании готовят расписание речных прогулок. При этом заранее известно, что 1 и 9 мая вечером будут запущены специальные рейсы «Салют».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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