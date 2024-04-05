В компании «Ростелеком» объяснили, почему тоболяки остались без интернета

Жители Тобольска остались без интернета из-за земельных работ
© Служба новостей «URA.RU»
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Тысячи жителей Тобольска временно лишились доступа к интернету Фото:

В Тобольске (Тюменская область) во время проведения несанкционированных земельных работ были повреждены восемь магистральных кабелей связи и кабельная канализация компании «Ростелеком». Это привело к тому, что некоторые абоненты временно лишились доступа к сети интернет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«З апреля в Тобольске строительной организацией при проведении несанкционированных земельных работ были повреждены восемь магистральных кабелей связи и кабельная канализация. В результате этого у части горожан отсутствовала проводная связь и доступ к сети интернет. На место незамедлительно выехала аварийно-восстановительная бригада. В связи со сложным повреждением специалисты работали, в том числе, и в ночное время. На сегодняшний день услуги связи восстановлены», — пояснили агентству в пресс-службе компании «Ростелеком».

По данным источников агентства, проблемы со связью ощутили примерно 5000 тобольских абонентов компании. Также фиксировались перебои в работе местного филиала МФЦ «Мои документы».

В пресс-службу МФЦ «Мои документы» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тобольске (Тюменская область) во время проведения несанкционированных земельных работ были повреждены восемь магистральных кабелей связи и кабельная канализация компании «Ростелеком». Это привело к тому, что некоторые абоненты временно лишились доступа к сети интернет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «З апреля в Тобольске строительной организацией при проведении несанкционированных земельных работ были повреждены восемь магистральных кабелей связи и кабельная канализация. В результате этого у части горожан отсутствовала проводная связь и доступ к сети интернет. На место незамедлительно выехала аварийно-восстановительная бригада. В связи со сложным повреждением специалисты работали, в том числе, и в ночное время. На сегодняшний день услуги связи восстановлены», — пояснили агентству в пресс-службе компании «Ростелеком». По данным источников агентства, проблемы со связью ощутили примерно 5000 тобольских абонентов компании. Также фиксировались перебои в работе местного филиала МФЦ «Мои документы». В пресс-службу МФЦ «Мои документы» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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