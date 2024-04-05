05 апреля 2024

В ЯНАО начинают активно развивать фитнес-индустрию

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Фитнес. Екатеринбург, тренировка, тренинг, фитнес-центр, физкультура, спорт, фитнес, зож
Департамент спорта ЯНАО подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообщество Фото:

Для развития фитнес-индустрии в ЯНАО директор регионального департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообществом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообществом. Подписание документа состоялось в Москве в рамках пленарного заседания 33 Всероссийского съезда фитнес-индустрии», — написано в telegram-канале департамента.

В 2021 году в ЯНАО фитнес-центры и спортивные клубы вошли в реестр «Социальное предприятие». Это дало им возможность претендовать на господдержку.

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Для развития фитнес-индустрии в ЯНАО директор регионального департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообществом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообществом. Подписание документа состоялось в Москве в рамках пленарного заседания 33 Всероссийского съезда фитнес-индустрии», — написано в telegram-канале департамента. В 2021 году в ЯНАО фитнес-центры и спортивные клубы вошли в реестр «Социальное предприятие». Это дало им возможность претендовать на господдержку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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