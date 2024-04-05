В ЯНАО начинают активно развивать фитнес-индустрию

Департамент спорта ЯНАО подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообщество Фото: Размик Закарян © URA.RU

Для развития фитнес-индустрии в ЯНАО директор регионального департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообществом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообществом. Подписание документа состоялось в Москве в рамках пленарного заседания 33 Всероссийского съезда фитнес-индустрии», — написано в telegram-канале департамента.

В 2021 году в ЯНАО фитнес-центры и спортивные клубы вошли в реестр «Социальное предприятие». Это дало им возможность претендовать на господдержку.