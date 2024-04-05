В ЯНАО начинают активно развивать фитнес-индустрию

Для развития фитнес-индустрии в ЯНАО директор регионального департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообществом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообществом. Подписание документа состоялось в Москве в рамках пленарного заседания 33 Всероссийского съезда фитнес-индустрии», — написано в telegram-канале департамента.
В 2021 году в ЯНАО фитнес-центры и спортивные клубы вошли в реестр «Социальное предприятие». Это дало им возможность претендовать на господдержку.
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Для развития фитнес-индустрии в ЯНАО директор регионального департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообществом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Директор департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Андрей Масанов подписал соглашение о сотрудничестве с Национальным фитнес-сообществом. Подписание документа состоялось в Москве в рамках пленарного заседания 33 Всероссийского съезда фитнес-индустрии», — написано в telegram-канале департамента. В 2021 году в ЯНАО фитнес-центры и спортивные клубы вошли в реестр «Социальное предприятие». Это дало им возможность претендовать на господдержку.