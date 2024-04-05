05 апреля 2024

Прокуратура заинтересовалась мигрантом, который танцевал на дороге в Тюмени. Видео

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Снег в городе. Екатеринбург , грязь в городе, снег на дороге
В соцсетях появилось  видео, на котором молодой парень танцевал на дороге Фото:

Тюменская прокуратура проведет проверку после резонансного видео, на котором молодой человек танцует на дороге с флагом Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по информации о противоправных действиях участника дорожного движения в Тюмени», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В соцсетях сегодня было размещено видео, на котором мигрант танцевал на проезжей части около автомобиля в Тюмени. На заднем стекле транспортного средства был размещен флаг Туркменистана.

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Тюменская прокуратура проведет проверку после резонансного видео, на котором молодой человек танцует на дороге с флагом Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по информации о противоправных действиях участника дорожного движения в Тюмени», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В соцсетях сегодня было размещено видео, на котором мигрант танцевал на проезжей части около автомобиля в Тюмени. На заднем стекле транспортного средства был размещен флаг Туркменистана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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