Тюменская прокуратура проведет проверку после резонансного видео, на котором молодой человек танцует на дороге с флагом Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по информации о противоправных действиях участника дорожного движения в Тюмени», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
В соцсетях сегодня было размещено видео, на котором мигрант танцевал на проезжей части около автомобиля в Тюмени. На заднем стекле транспортного средства был размещен флаг Туркменистана.
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Тюменская прокуратура проведет проверку после резонансного видео, на котором молодой человек танцует на дороге с флагом Туркменистана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по информации о противоправных действиях участника дорожного движения в Тюмени», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. В соцсетях сегодня было размещено видео, на котором мигрант танцевал на проезжей части около автомобиля в Тюмени. На заднем стекле транспортного средства был размещен флаг Туркменистана.