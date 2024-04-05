В Тюмени наказали мигранта, который танцевал в центре города

Тюменского танцора-мигранта оштрафовали за нарушение ПДД

06 апреля 2024 в 22:40 Размер текста - 17 +

Молодой человек оштрафован за нарушение ПДД Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени оштрафовали мигранта, который танцевал на дороге в центре города. Его наказали за нарушение ПДД. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. «Молодого человека, утроившего танцы на дороге в Тюмени, оштрафовали. Личность „плясуна“ оперативно установили сотрудники ГИБДД. Молодой человек оштрафован за нарушение ПДД, будучи пешеходом», — рассказал «Наш город». Танцором оказался 21-летний студент одного из тюменских ВУЗов, гражданин сопредельного государства. Он принес извинения жителям города за свой поступок, вызвавший общественный резонанс. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства. Ответ ожидается. В соцсетях было размещено видео, на котором молодой человек танцевал на проезжей части около автомобиля. На заднем стекле транспортного средства был размещен флаг Туркменистана. Сообщалось, что этим случаем заинтересовалась тюменская прокуратура. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени оштрафовали мигранта, который танцевал на дороге в центре города. Его наказали за нарушение ПДД. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. «Молодого человека, утроившего танцы на дороге в Тюмени, оштрафовали. Личность „плясуна“ оперативно установили сотрудники ГИБДД. Молодой человек оштрафован за нарушение ПДД, будучи пешеходом», — рассказал «Наш город». Танцором оказался 21-летний студент одного из тюменских ВУЗов, гражданин сопредельного государства. Он принес извинения жителям города за свой поступок, вызвавший общественный резонанс. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ведомства. Ответ ожидается. В соцсетях было размещено видео, на котором молодой человек танцевал на проезжей части около автомобиля. На заднем стекле транспортного средства был размещен флаг Туркменистана. Сообщалось, что этим случаем заинтересовалась тюменская прокуратура.