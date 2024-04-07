Тюменские производители десертов подняли цены из-за мирового кризиса

08 апреля 2024 в 07:58 Размер текста - 17 +

Тюменские производители десертов рассказали, что более всего в цене взлетит продукция из горького шоколада Фото: Илья Московец © URA.RU Из-за рекордного удорожания какао-бобов тюменские производители десертов вынужденно подняли цену на свою продукцию. Как сообщил директор фабрики «Квартет» Игорь Либерман, повышение произошло на 10—20% и оно может быть не последним. «Мы видим постоянный рост цен на какао-бобы в течение последних трех лет, однако скачок, который произошел с начала 2024 года, стал рекордным», — рассказал Либерман «РБК Тюмень». Он добавил, что из-за этого цены поднялись на 10—20% и этот скачок может быть не финальным. Какао-бобы стали дороже на 70—75%, поэтому более всего страдает продукция из горького шоколада. Сырье стало расти в цене еще с прошлого года, поэтому многие компании анонсировали удорожание своей продукции еще тогда. Биржевая цена какао-бобов в мире достигла нового исторического рекорда — более 8,3 тысячи долларов за тонну. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за рекордного удорожания какао-бобов тюменские производители десертов вынужденно подняли цену на свою продукцию. Как сообщил директор фабрики «Квартет» Игорь Либерман, повышение произошло на 10—20% и оно может быть не последним. «Мы видим постоянный рост цен на какао-бобы в течение последних трех лет, однако скачок, который произошел с начала 2024 года, стал рекордным», — рассказал Либерман «РБК Тюмень». Он добавил, что из-за этого цены поднялись на 10—20% и этот скачок может быть не финальным. Какао-бобы стали дороже на 70—75%, поэтому более всего страдает продукция из горького шоколада. Сырье стало расти в цене еще с прошлого года, поэтому многие компании анонсировали удорожание своей продукции еще тогда. Биржевая цена какао-бобов в мире достигла нового исторического рекорда — более 8,3 тысячи долларов за тонну. Это в два раза больше, чем в прошлом году.