Власти опровергли риск затопления микрорайонов в Тюмени

08 апреля 2024 в 14:42 Размер текста - 17 +

Прогнозируется повышение воды в реках Тобол и Ишим, они через Тюмень не протекают Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Тюмени нет риска затопления микрорайонов. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. По данным властей, прогнозируется повышение воды в реках Тобол и Ишим, но они через Тюмень не протекают. «Официально Росгидромет сообщил: на реках Иртыш, Тура и Пышма уровни воды весной 2024 года будут ниже нормы всех средних значений. Повышение воды прогнозируется в реках Тобол и Ишим, которые не протекают через Тюмень. Паводковые явления, возможно, коснутся отдельных районов Тюменской области», — указано в инфоцентре. В регионе подготовлена группа в составе 12 тысяч человек для предупреждения негативных явлений. Ранее в ряде федеральных СМИ появилась информация о том, что микрорайоны Тюмени может затопить. В Тюменской области с 8 апреля планируют ввести режим ЧС по паводкам. В регионе будут уточнены планы эвакуации населения, проверены пункты временного размещения, а также создадут резерв транспорта на случай эвакуаций, запас продовольствия и лекарств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени нет риска затопления микрорайонов. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. По данным властей, прогнозируется повышение воды в реках Тобол и Ишим, но они через Тюмень не протекают. «Официально Росгидромет сообщил: на реках Иртыш, Тура и Пышма уровни воды весной 2024 года будут ниже нормы всех средних значений. Повышение воды прогнозируется в реках Тобол и Ишим, которые не протекают через Тюмень. Паводковые явления, возможно, коснутся отдельных районов Тюменской области», — указано в инфоцентре. В регионе подготовлена группа в составе 12 тысяч человек для предупреждения негативных явлений. Ранее в ряде федеральных СМИ появилась информация о том, что микрорайоны Тюмени может затопить. В Тюменской области с 8 апреля планируют ввести режим ЧС по паводкам. В регионе будут уточнены планы эвакуации населения, проверены пункты временного размещения, а также создадут резерв транспорта на случай эвакуаций, запас продовольствия и лекарств.