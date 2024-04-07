07 апреля 2024

Власти опровергли риск затопления микрорайонов в Тюмени

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Заречная часть набережной реки Туры. Тюмень, набережная тюмени, набережная туры, река тура
Прогнозируется повышение воды в реках Тобол и Ишим, они через Тюмень не протекают Фото:
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В Тюмени нет риска затопления микрорайонов. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. По данным властей, прогнозируется повышение воды в реках Тобол и Ишим, но они через Тюмень не протекают.

«Официально Росгидромет сообщил: на реках Иртыш, Тура и Пышма уровни воды весной 2024 года будут ниже нормы всех средних значений. Повышение воды прогнозируется в реках Тобол и Ишим, которые не протекают через Тюмень. Паводковые явления, возможно, коснутся отдельных районов Тюменской области», — указано в инфоцентре.

В регионе подготовлена группа в составе 12 тысяч человек для предупреждения негативных явлений. Ранее в ряде федеральных СМИ появилась информация о том, что микрорайоны Тюмени может затопить.

В Тюменской области с 8 апреля планируют ввести режим ЧС по паводкам. В регионе будут уточнены планы эвакуации населения, проверены пункты временного размещения, а также создадут резерв транспорта на случай эвакуаций, запас продовольствия и лекарств.

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В Тюмени нет риска затопления микрорайонов. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства. По данным властей, прогнозируется повышение воды в реках Тобол и Ишим, но они через Тюмень не протекают. «Официально Росгидромет сообщил: на реках Иртыш, Тура и Пышма уровни воды весной 2024 года будут ниже нормы всех средних значений. Повышение воды прогнозируется в реках Тобол и Ишим, которые не протекают через Тюмень. Паводковые явления, возможно, коснутся отдельных районов Тюменской области», — указано в инфоцентре. В регионе подготовлена группа в составе 12 тысяч человек для предупреждения негативных явлений. Ранее в ряде федеральных СМИ появилась информация о том, что микрорайоны Тюмени может затопить. В Тюменской области с 8 апреля планируют ввести режим ЧС по паводкам. В регионе будут уточнены планы эвакуации населения, проверены пункты временного размещения, а также создадут резерв транспорта на случай эвакуаций, запас продовольствия и лекарств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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