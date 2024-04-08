Курганский завод предоставит два вездехода для МЧС на период паводка. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бурлаки испытатели. Курган, вездеход, испытание, бурлак
Вездеходы «Бурлак» планируют использовать для эвакуации граждан Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Курганский производитель вездеходов «Бурлак» предоставит две спецмашины МЧС региона для эвакуации граждан во время паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы промышленности.

«Предприятие „Бурлак“ готовит для МЧС два вездехода на период паводка в Курганской области. За рулем будут водители-испытатели завода. Машины планируют использовать для эвакуации граждан», — рассказал инсайдер.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу предприятия. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прибыли дополнительные силы МЧС. Для помощи в эвакуации граждан в регион приехала группировка сил в количестве 100 человек и 31 единицы спецтехники. Также для переправы людей из подтопляемых территорий работают плавающие транспортеры из Челябинской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский производитель вездеходов «Бурлак» предоставит две спецмашины МЧС региона для эвакуации граждан во время паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы промышленности. «Предприятие „Бурлак“ готовит для МЧС два вездехода на период паводка в Курганской области. За рулем будут водители-испытатели завода. Машины планируют использовать для эвакуации граждан», — рассказал инсайдер. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу предприятия. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прибыли дополнительные силы МЧС. Для помощи в эвакуации граждан в регион приехала группировка сил в количестве 100 человек и 31 единицы спецтехники. Также для переправы людей из подтопляемых территорий работают плавающие транспортеры из Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...