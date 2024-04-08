Курганский производитель вездеходов «Бурлак» предоставит две спецмашины МЧС региона для эвакуации граждан во время паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы промышленности.
«Предприятие „Бурлак“ готовит для МЧС два вездехода на период паводка в Курганской области. За рулем будут водители-испытатели завода. Машины планируют использовать для эвакуации граждан», — рассказал инсайдер.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу предприятия. На момент публикации ответ не поступил.
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Курганский производитель вездеходов «Бурлак» предоставит две спецмашины МЧС региона для эвакуации граждан во время паводка. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник из сферы промышленности. «Предприятие „Бурлак“ готовит для МЧС два вездехода на период паводка в Курганской области. За рулем будут водители-испытатели завода. Машины планируют использовать для эвакуации граждан», — рассказал инсайдер. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу предприятия. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область прибыли дополнительные силы МЧС. Для помощи в эвакуации граждан в регион приехала группировка сил в количестве 100 человек и 31 единицы спецтехники. Также для переправы людей из подтопляемых территорий работают плавающие транспортеры из Челябинской области.