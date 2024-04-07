Губернатор Тюменской области вошел в состав комиссии по ликвидации паводков

Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в состав Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации паводков. Распоряжение выставлено на официальном сайте опубликования правовых актов.
«В целях координации работ по предупреждению и ликвидации на территориях отдельных субъектов Российской Федерации последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, образовать Правительственную комиссию. … Моор А.В. — губернатор Тюменской области», — написано в документе.
Председатель комиссии — Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Моор ввел режим ЧС из-за риска паводка в Тюменской области. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.
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Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в состав Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации паводков. Распоряжение выставлено на официальном сайте опубликования правовых актов. «В целях координации работ по предупреждению и ликвидации на территориях отдельных субъектов Российской Федерации последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, образовать Правительственную комиссию. … Моор А.В. — губернатор Тюменской области», — написано в документе. Председатель комиссии — Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Моор ввел режим ЧС из-за риска паводка в Тюменской области. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.