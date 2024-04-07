Губернатор Тюменской области вошел в состав комиссии по ликвидации паводков

08 апреля 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Моор в списке Правительственной комиссии по борьбе с паводками Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в состав Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации паводков. Распоряжение выставлено на официальном сайте опубликования правовых актов. «В целях координации работ по предупреждению и ликвидации на территориях отдельных субъектов Российской Федерации последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, образовать Правительственную комиссию. … Моор А.В. — губернатор Тюменской области», — написано в документе. Председатель комиссии — Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Моор ввел режим ЧС из-за риска паводка в Тюменской области. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в состав Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации паводков. Распоряжение выставлено на официальном сайте опубликования правовых актов. «В целях координации работ по предупреждению и ликвидации на территориях отдельных субъектов Российской Федерации последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, образовать Правительственную комиссию. … Моор А.В. — губернатор Тюменской области», — написано в документе. Председатель комиссии — Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Моор ввел режим ЧС из-за риска паводка в Тюменской области. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.