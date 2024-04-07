07 апреля 2024

Губернатор Тюменской области вошел в состав комиссии по ликвидации паводков

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Концерт в честь присоединения Крыма. Тюмень , моор александр
Моор в списке Правительственной комиссии по борьбе с паводками Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в состав Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации паводков. Распоряжение выставлено на официальном сайте опубликования правовых актов.

«В целях координации работ по предупреждению и ликвидации на территориях отдельных субъектов Российской Федерации последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, образовать Правительственную комиссию. … Моор А.В. — губернатор Тюменской области», — написано в документе.

Председатель комиссии — Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Моор ввел режим ЧС из-за риска паводка в Тюменской области. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор вошел в состав Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации паводков. Распоряжение выставлено на официальном сайте опубликования правовых актов. «В целях координации работ по предупреждению и ликвидации на территориях отдельных субъектов Российской Федерации последствий природных явлений, вызванных негативным воздействием паводковых вод, образовать Правительственную комиссию. … Моор А.В. — губернатор Тюменской области», — написано в документе. Председатель комиссии — Министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. Распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Моор ввел режим ЧС из-за риска паводка в Тюменской области. Он попросил всех, кто находится в зоне возможного подтопления, собрать документы и ценные вещи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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