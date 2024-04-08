Происшествия Курганские власти раскрыли, сколько человек перебрались в ПВРы из-за наводнения Почти 200 курганцев эвакуировались в пункты временного размещения в паводок 09 апреля 2024 в 03:27 Размер текста - 17 + Людей призывают покидать дома, не дожидаясь прихода воды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почти 200 жителей Курганской области эвакуировались в пункты временного размещения из-за паводка к концу дня, 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «По данным на конец дня, 8 апреля, в пунктах временного размещения (ПВРах) находились 187 человек, в том числе 41 ребенок. Это число эвакуированного населения растет», — написано в telegram-канале ведомства. Всего на территории развернуто 92 ПВРа. Они сформированы на базах школ, лагерей, больниц и прочих учреждений социальной сферы. Такие пункты способны вместить порядка 25,8 тысячи человек. Ранее власти Кургана заявили о намерении быстро увеличить количество ПВРов из-за ухудшения прогноза по паводку. В городе нужны волонтеры, которые окажут помощь, сообщала врио главы Кургана Анастасия Аргышева. В регионе введен режим ЧС. В потенциально опасной зоне — более 60 населенных пунктов. Всю оперативную информацию по паводку можно найти в трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Почти 200 жителей Курганской области эвакуировались в пункты временного размещения из-за паводка к концу дня, 8 апреля. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «По данным на конец дня, 8 апреля, в пунктах временного размещения (ПВРах) находились 187 человек, в том числе 41 ребенок. Это число эвакуированного населения растет», — написано в telegram-канале ведомства. Всего на территории развернуто 92 ПВРа. Они сформированы на базах школ, лагерей, больниц и прочих учреждений социальной сферы. Такие пункты способны вместить порядка 25,8 тысячи человек. Ранее власти Кургана заявили о намерении быстро увеличить количество ПВРов из-за ухудшения прогноза по паводку. В городе нужны волонтеры, которые окажут помощь, сообщала врио главы Кургана Анастасия Аргышева. В регионе введен режим ЧС. В потенциально опасной зоне — более 60 населенных пунктов. Всю оперативную информацию по паводку можно найти в трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям