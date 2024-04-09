О надвигающемся потопе тюменцев оповестят тремя способами

В Тюменской области о паводке населению сообщат через систему оповещения и смс

09 апреля 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

Оповещать граждан будут через централизованную систему, СМИ и смс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В случае чрезвычайной ситуации с паводком жителей населенных пунктов Тюменской области будут информировать об угрозе через систему экстренного оповещения, смс и сообщения в СМИ. Об этом рассказал первый заместитель начальника областного управления МЧС Владимир Закутаев. «В случае реальной угрозы паводка для оповещения населения будут задействованы централизованная система оповещения, средства массовой информации, а также СМС-информирование. Уже подготовлены пункты временного размещения», — цитирует слова Закутаева информационный центр правительства региона. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области созданы 402 пункта временного размещения граждан. В экстренной ситуации жителей просят сохранять спокойствие, а при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В случае чрезвычайной ситуации с паводком жителей населенных пунктов Тюменской области будут информировать об угрозе через систему экстренного оповещения, смс и сообщения в СМИ. Об этом рассказал первый заместитель начальника областного управления МЧС Владимир Закутаев. «В случае реальной угрозы паводка для оповещения населения будут задействованы централизованная система оповещения, средства массовой информации, а также СМС-информирование. Уже подготовлены пункты временного размещения», — цитирует слова Закутаева информационный центр правительства региона. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области созданы 402 пункта временного размещения граждан. В экстренной ситуации жителей просят сохранять спокойствие, а при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды.