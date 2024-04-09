О надвигающемся потопе тюменцев оповестят тремя способами

В случае чрезвычайной ситуации с паводком жителей населенных пунктов Тюменской области будут информировать об угрозе через систему экстренного оповещения, смс и сообщения в СМИ. Об этом рассказал первый заместитель начальника областного управления МЧС Владимир Закутаев.
«В случае реальной угрозы паводка для оповещения населения будут задействованы централизованная система оповещения, средства массовой информации, а также СМС-информирование. Уже подготовлены пункты временного размещения», — цитирует слова Закутаева информационный центр правительства региона.
Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области созданы 402 пункта временного размещения граждан. В экстренной ситуации жителей просят сохранять спокойствие, а при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды.
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В случае чрезвычайной ситуации с паводком жителей населенных пунктов Тюменской области будут информировать об угрозе через систему экстренного оповещения, смс и сообщения в СМИ. Об этом рассказал первый заместитель начальника областного управления МЧС Владимир Закутаев. «В случае реальной угрозы паводка для оповещения населения будут задействованы централизованная система оповещения, средства массовой информации, а также СМС-информирование. Уже подготовлены пункты временного размещения», — цитирует слова Закутаева информационный центр правительства региона. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области созданы 402 пункта временного размещения граждан. В экстренной ситуации жителей просят сохранять спокойствие, а при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды.