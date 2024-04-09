О надвигающемся потопе тюменцев оповестят тремя способами

В Тюменской области о паводке населению сообщат через систему оповещения и смс
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Рабочий визит Дубровского в Златоуст и Миасс. Челябинск, мчс, рупор, сирена, громкоговоритель, тревога, оповещение
Оповещать граждан будут через централизованную систему, СМИ и смс Фото:
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В случае чрезвычайной ситуации с паводком жителей населенных пунктов Тюменской области будут информировать об угрозе через систему экстренного оповещения, смс и сообщения в СМИ. Об этом рассказал первый заместитель начальника областного управления МЧС Владимир Закутаев.

«В случае реальной угрозы паводка для оповещения населения будут задействованы централизованная система оповещения, средства массовой информации, а также СМС-информирование. Уже подготовлены пункты временного размещения», — цитирует слова Закутаева информационный центр правительства региона.

Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области созданы 402 пункта временного размещения граждан. В экстренной ситуации жителей просят сохранять спокойствие, а при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды.

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В случае чрезвычайной ситуации с паводком жителей населенных пунктов Тюменской области будут информировать об угрозе через систему экстренного оповещения, смс и сообщения в СМИ. Об этом рассказал первый заместитель начальника областного управления МЧС Владимир Закутаев. «В случае реальной угрозы паводка для оповещения населения будут задействованы централизованная система оповещения, средства массовой информации, а также СМС-информирование. Уже подготовлены пункты временного размещения», — цитирует слова Закутаева информационный центр правительства региона. Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области созданы 402 пункта временного размещения граждан. В экстренной ситуации жителей просят сохранять спокойствие, а при объявлении эвакуации заблаговременно покинуть опасную зону, не дожидаясь прихода воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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