Консалтинг и наращивание ресниц стали самыми востребованными услугами в Тюмени

10 апреля 2024 в 06:50 Размер текста - 17 +

За первый квартал 2024 года рост рынка услуг в Тюмени составил 114% Фото: Денис Моргунов © URA.RU За первый квартал 2024 года самыми востребованными услугами у тюменцев были консалтинг и наращивание ресниц. Об этом рассказали аналитики сервиса «Авито услуги». «Консалтинг и наращивание ресниц возглавили топ самых востребованных услуг Тюмени в первые три месяца 2024 года. … В целом за год в Тюмени рынок услуг вырос на 134%», — поделились эксперты с «Тюменской линией». За первый квартал 2024 года рост рынка услуг в Тюмени составил 114%. Помимо консалтинга и наращивания ресниц, горожане чаще всего пользуются оформлением бровей, полиграфией, дизайном, ведением бухгалтерии, финансовыми услугами и чисткой мягкой мебели. После потепления в Тюмени резко вырос спрос на услуги шиномонтажных мастерских. В некоторых автосервисах очередь уже расписана на несколько недель вперед. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За первый квартал 2024 года самыми востребованными услугами у тюменцев были консалтинг и наращивание ресниц. Об этом рассказали аналитики сервиса «Авито услуги». «Консалтинг и наращивание ресниц возглавили топ самых востребованных услуг Тюмени в первые три месяца 2024 года. … В целом за год в Тюмени рынок услуг вырос на 134%», — поделились эксперты с «Тюменской линией». За первый квартал 2024 года рост рынка услуг в Тюмени составил 114%. Помимо консалтинга и наращивания ресниц, горожане чаще всего пользуются оформлением бровей, полиграфией, дизайном, ведением бухгалтерии, финансовыми услугами и чисткой мягкой мебели. После потепления в Тюмени резко вырос спрос на услуги шиномонтажных мастерских. В некоторых автосервисах очередь уже расписана на несколько недель вперед.