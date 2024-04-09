09 апреля 2024

Консалтинг и наращивание ресниц стали самыми востребованными услугами в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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За первый квартал 2024 года рост рынка услуг в Тюмени составил 114% Фото:

За первый квартал 2024 года самыми востребованными услугами у тюменцев были консалтинг и наращивание ресниц. Об этом рассказали аналитики сервиса «Авито услуги».

«Консалтинг и наращивание ресниц возглавили топ самых востребованных услуг Тюмени в первые три месяца 2024 года. … В целом за год в Тюмени рынок услуг вырос на 134%», — поделились эксперты с «Тюменской линией».

За первый квартал 2024 года рост рынка услуг в Тюмени составил 114%. Помимо консалтинга и наращивания ресниц, горожане чаще всего пользуются оформлением бровей, полиграфией, дизайном, ведением бухгалтерии, финансовыми услугами и чисткой мягкой мебели.

После потепления в Тюмени резко вырос спрос на услуги шиномонтажных мастерских. В некоторых автосервисах очередь уже расписана на несколько недель вперед.

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За первый квартал 2024 года самыми востребованными услугами у тюменцев были консалтинг и наращивание ресниц. Об этом рассказали аналитики сервиса «Авито услуги». «Консалтинг и наращивание ресниц возглавили топ самых востребованных услуг Тюмени в первые три месяца 2024 года. … В целом за год в Тюмени рынок услуг вырос на 134%», — поделились эксперты с «Тюменской линией». За первый квартал 2024 года рост рынка услуг в Тюмени составил 114%. Помимо консалтинга и наращивания ресниц, горожане чаще всего пользуются оформлением бровей, полиграфией, дизайном, ведением бухгалтерии, финансовыми услугами и чисткой мягкой мебели. После потепления в Тюмени резко вырос спрос на услуги шиномонтажных мастерских. В некоторых автосервисах очередь уже расписана на несколько недель вперед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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