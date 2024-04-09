Консалтинг и наращивание ресниц стали самыми востребованными услугами в Тюмени

За первый квартал 2024 года самыми востребованными услугами у тюменцев были консалтинг и наращивание ресниц. Об этом рассказали аналитики сервиса «Авито услуги».
«Консалтинг и наращивание ресниц возглавили топ самых востребованных услуг Тюмени в первые три месяца 2024 года. … В целом за год в Тюмени рынок услуг вырос на 134%», — поделились эксперты с «Тюменской линией».
За первый квартал 2024 года рост рынка услуг в Тюмени составил 114%. Помимо консалтинга и наращивания ресниц, горожане чаще всего пользуются оформлением бровей, полиграфией, дизайном, ведением бухгалтерии, финансовыми услугами и чисткой мягкой мебели.
После потепления в Тюмени резко вырос спрос на услуги шиномонтажных мастерских. В некоторых автосервисах очередь уже расписана на несколько недель вперед.
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За первый квартал 2024 года самыми востребованными услугами у тюменцев были консалтинг и наращивание ресниц. Об этом рассказали аналитики сервиса «Авито услуги». «Консалтинг и наращивание ресниц возглавили топ самых востребованных услуг Тюмени в первые три месяца 2024 года. … В целом за год в Тюмени рынок услуг вырос на 134%», — поделились эксперты с «Тюменской линией». За первый квартал 2024 года рост рынка услуг в Тюмени составил 114%. Помимо консалтинга и наращивания ресниц, горожане чаще всего пользуются оформлением бровей, полиграфией, дизайном, ведением бухгалтерии, финансовыми услугами и чисткой мягкой мебели. После потепления в Тюмени резко вырос спрос на услуги шиномонтажных мастерских. В некоторых автосервисах очередь уже расписана на несколько недель вперед.