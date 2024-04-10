В Тюмень вернутся электросамокаты

В Тюмени с 15 апреля открывается сезон электросамокатов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, Whoosh, прокат электросамокатов
В первую неделю проката максимальная скорость для транспорта составит 15 км/ч Фото:

В Тюмени с 15 апреля начинается сезон электросамокатов. В первую неделю проката максимальная скорость для транспорта составит 15 км/ч, чтобы участники дорожного движения смогли адаптироваться. Об этом сообщили в городской администрации.

«С 15 апреля в городе стартует сезон проката электросамокатов. <…> Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта в реестр внесено 968 мест расстановки самокатов. Разметка для парковки СИМ в ближайшее время будет обновлена», — рассказали в пресс-службу мэрии.

Отмечается, что в городе стало больше медленных зон, где скорость движения возможна до 15 км/ч. Таких территорий в городе 65, еще в 30 зонах запрещено катание на самокатах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени с 15 апреля начинается сезон электросамокатов. В первую неделю проката максимальная скорость для транспорта составит 15 км/ч, чтобы участники дорожного движения смогли адаптироваться. Об этом сообщили в городской администрации. «С 15 апреля в городе стартует сезон проката электросамокатов. <…> Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта в реестр внесено 968 мест расстановки самокатов. Разметка для парковки СИМ в ближайшее время будет обновлена», — рассказали в пресс-службу мэрии. Отмечается, что в городе стало больше медленных зон, где скорость движения возможна до 15 км/ч. Таких территорий в городе 65, еще в 30 зонах запрещено катание на самокатах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...