В Тюмень вернутся электросамокаты

В Тюмени с 15 апреля открывается сезон электросамокатов

В первую неделю проката максимальная скорость для транспорта составит 15 км/ч Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени с 15 апреля начинается сезон электросамокатов. В первую неделю проката максимальная скорость для транспорта составит 15 км/ч, чтобы участники дорожного движения смогли адаптироваться. Об этом сообщили в городской администрации.

«С 15 апреля в городе стартует сезон проката электросамокатов. <…> Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта в реестр внесено 968 мест расстановки самокатов. Разметка для парковки СИМ в ближайшее время будет обновлена», — рассказали в пресс-службу мэрии.

Отмечается, что в городе стало больше медленных зон, где скорость движения возможна до 15 км/ч. Таких территорий в городе 65, еще в 30 зонах запрещено катание на самокатах.