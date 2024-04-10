В Тюмень вернутся электросамокаты

В Тюмени с 15 апреля начинается сезон электросамокатов. В первую неделю проката максимальная скорость для транспорта составит 15 км/ч, чтобы участники дорожного движения смогли адаптироваться. Об этом сообщили в городской администрации.
«С 15 апреля в городе стартует сезон проката электросамокатов. <…> Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта в реестр внесено 968 мест расстановки самокатов. Разметка для парковки СИМ в ближайшее время будет обновлена», — рассказали в пресс-службу мэрии.
Отмечается, что в городе стало больше медленных зон, где скорость движения возможна до 15 км/ч. Таких территорий в городе 65, еще в 30 зонах запрещено катание на самокатах.
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В Тюмени с 15 апреля начинается сезон электросамокатов. В первую неделю проката максимальная скорость для транспорта составит 15 км/ч, чтобы участники дорожного движения смогли адаптироваться. Об этом сообщили в городской администрации. «С 15 апреля в городе стартует сезон проката электросамокатов. <…> Департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта в реестр внесено 968 мест расстановки самокатов. Разметка для парковки СИМ в ближайшее время будет обновлена», — рассказали в пресс-службу мэрии. Отмечается, что в городе стало больше медленных зон, где скорость движения возможна до 15 км/ч. Таких территорий в городе 65, еще в 30 зонах запрещено катание на самокатах.