В реках Тюменской области резко растет уровень воды

Уровень воды в тюменских реках продолжает расти. Как сообщает метеосервис Allrivers, самое большое прибытие воды зафиксировано в реках Тобол и Тура.
«На 10 апреля уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, находящегося в Ялуторовске, за сутки повысился на 33 см. Уровень воды составляет 328 см над нулем поста. В реке Туре за прошедшие 24 часа уровень воды повысился на 32 см», — сообщается на сайте сервиса.
В других тюменских реках уровень воды также вырос:
- в Исети на 21 см (уровень воды составляет 323 см);
- в Тоболе (село Иевлево) на 30 см (151 см);
- в Ишиме на 24 см (124 см);
- в Пышме на 22 см (105 см).
В Тюменской области прошли мероприятия, направленные на устранение последствий от возможных паводков. В Тюмени открываются пункты временного пребывания. В Тобольске глава города рассказал о реконструкции гидротехнических сооружений.
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