10 апреля 2024

В реках Тюменской области резко растет уровень воды

Река Тобол в Тюменской области поднялась на 33 см за сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени река Тура поднялась на 32 сантиметра за 24 часа Фото:
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Уровень воды в тюменских реках продолжает расти. Как сообщает метеосервис Allrivers, самое большое прибытие воды зафиксировано в реках Тобол и Тура.

«На 10 апреля уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, находящегося в Ялуторовске, за сутки повысился на 33 см. Уровень воды составляет 328 см над нулем поста. В реке Туре за прошедшие 24 часа уровень воды повысился на 32 см», — сообщается на сайте сервиса.

В других тюменских реках уровень воды также вырос:

  • в Исети на 21 см (уровень воды составляет 323 см);
  • в Тоболе (село Иевлево) на 30 см (151 см);
  • в Ишиме на 24 см (124 см);
  • в Пышме на 22 см (105 см).

В Тюменской области прошли мероприятия, направленные на устранение последствий от возможных паводков. В Тюмени открываются пункты временного пребывания. В Тобольске глава города рассказал о реконструкции гидротехнических сооружений.

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Уровень воды в тюменских реках продолжает расти. Как сообщает метеосервис Allrivers, самое большое прибытие воды зафиксировано в реках Тобол и Тура. «На 10 апреля уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, находящегося в Ялуторовске, за сутки повысился на 33 см. Уровень воды составляет 328 см над нулем поста. В реке Туре за прошедшие 24 часа уровень воды повысился на 32 см», — сообщается на сайте сервиса. В других тюменских реках уровень воды также вырос: В Тюменской области прошли мероприятия, направленные на устранение последствий от возможных паводков. В Тюмени открываются пункты временного пребывания. В Тобольске глава города рассказал о реконструкции гидротехнических сооружений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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