В ЯНАО квартиру многодетного отца-одиночки топит с крыши. Фото

В Салехарде квартира многодетной семьи покрылась плесенью

11 апреля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

В Салехарде из-за протечки крыши горожане вынуждены терпеть плесень на стенах Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) стены квартиры, в которой живет многодетный отец-одиночка, покрылись плесенью из-за протечки крыши. Об этом сообщил житель города в социальной сети «ВКонтакте». «Вот что происходит у многодетной семьи отца-одиночки. Два года назад сорвало крышу, ее плохо сделали, она течет по стене сквозь третий этаж. Отец семейства обращался в управляющую компанию, но они нечего не предприняли. Семья проживает по улице Павлова, 37», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде». Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о разрушении крыльца ветхого дома в Лабытнанги (ЯНАО). Горожане самостоятельно попытались исправить аварийное состояние постройки. В Салехарде стены квартиры покрыты черной плесенью из-за протечки крыши сообщество «Подслушано в Салехарде», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Салехарде (ЯНАО) стены квартиры, в которой живет многодетный отец-одиночка, покрылись плесенью из-за протечки крыши. Об этом сообщил житель города в социальной сети «ВКонтакте». «Вот что происходит у многодетной семьи отца-одиночки. Два года назад сорвало крышу, ее плохо сделали, она течет по стене сквозь третий этаж. Отец семейства обращался в управляющую компанию, но они нечего не предприняли. Семья проживает по улице Павлова, 37», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде». Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о разрушении крыльца ветхого дома в Лабытнанги (ЯНАО). Горожане самостоятельно попытались исправить аварийное состояние постройки.