10 апреля 2024

В ЯНАО квартиру многодетного отца-одиночки топит с крыши. Фото

В Салехарде квартира многодетной семьи покрылась плесенью
© Служба новостей «URA.RU»
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Потоп на Широтной,118. Тюмень , подтеки, протекает крыша, протекает потолок
В Салехарде из-за протечки крыши горожане вынуждены терпеть плесень на стенах Фото:

В Салехарде (ЯНАО) стены квартиры, в которой живет многодетный отец-одиночка, покрылись плесенью из-за протечки крыши. Об этом сообщил житель города в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот что происходит у многодетной семьи отца-одиночки. Два года назад сорвало крышу, ее плохо сделали, она течет по стене сквозь третий этаж. Отец семейства обращался в управляющую компанию, но они нечего не предприняли. Семья проживает по улице Павлова, 37», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало о разрушении крыльца ветхого дома в Лабытнанги (ЯНАО). Горожане самостоятельно попытались исправить аварийное состояние постройки.

В Салехарде стены квартиры покрыты черной плесенью из-за протечки крыши
В Салехарде стены квартиры покрыты черной плесенью из-за протечки крыши

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В Салехарде (ЯНАО) стены квартиры, в которой живет многодетный отец-одиночка, покрылись плесенью из-за протечки крыши. Об этом сообщил житель города в социальной сети «ВКонтакте». «Вот что происходит у многодетной семьи отца-одиночки. Два года назад сорвало крышу, ее плохо сделали, она течет по стене сквозь третий этаж. Отец семейства обращался в управляющую компанию, но они нечего не предприняли. Семья проживает по улице Павлова, 37», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде». Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о разрушении крыльца ветхого дома в Лабытнанги (ЯНАО). Горожане самостоятельно попытались исправить аварийное состояние постройки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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