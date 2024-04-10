В Салехарде (ЯНАО) стены квартиры, в которой живет многодетный отец-одиночка, покрылись плесенью из-за протечки крыши. Об этом сообщил житель города в социальной сети «ВКонтакте».
«Вот что происходит у многодетной семьи отца-одиночки. Два года назад сорвало крышу, ее плохо сделали, она течет по стене сквозь третий этаж. Отец семейства обращался в управляющую компанию, но они нечего не предприняли. Семья проживает по улице Павлова, 37», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде».
Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен.
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В Салехарде (ЯНАО) стены квартиры, в которой живет многодетный отец-одиночка, покрылись плесенью из-за протечки крыши. Об этом сообщил житель города в социальной сети «ВКонтакте». «Вот что происходит у многодетной семьи отца-одиночки. Два года назад сорвало крышу, ее плохо сделали, она течет по стене сквозь третий этаж. Отец семейства обращался в управляющую компанию, но они нечего не предприняли. Семья проживает по улице Павлова, 37», — написал анонимный горожанин в сообществе «Подслушано в Салехарде». Корреспондент URA.RU направил запрос в городскую администрацию для получения комментария о сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU писало о разрушении крыльца ветхого дома в Лабытнанги (ЯНАО). Горожане самостоятельно попытались исправить аварийное состояние постройки.