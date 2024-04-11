В Тюмени родители жалуются на обваливающийся фундамент и облезлые кабинеты в школе. Фото

В Тюмени родители требует сделать ремонт в школе №27, где обваливается фундамент
© Служба новостей «URA.RU»
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Родители недовольны тем, в каких условиях учатся их дети (архивное фото) Фото:

Родители учеников школы №27 в Тюмени жалуются на состояние учреждения: снаружи у здания обваливается фундамент, а внутри облезлые радиаторы и подоконники, а также классы, в части из которых на полу нет линолеума. Об этом URA.RU рассказала одна из мам, чьи дети обучаются в школе.

«В этом году в школу №27 поступает моя младшая дочь. Старшие дети учатся там же. Меня возмущает тот факт, что на протяжении нескольких лет в школе не делают ремонт, даже косметический, хотя ей давно нужен капитальный. Пол в спортзале до сих пор деревянный, линолеум не во всех классах, парты старенькие, подоконники „обгрызенные“, радиаторы облезлые, внутренние дворики с обвалившимся фундаментом, площадка перед входом в руинах», — рассказала URA.RU тюменка.

По ее словам, родители не раз обращались с этим вопросом к директору школы, однако получали ответ, что на ремонт нет денег. URA.RU направило запрос в департамент образования администрации Тюмени, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в школе №27 было зафиксировано нашествие тараканов. После публикации и проверки прокуратуры, завхоз учреждения был оштрафован на 5 000 рублей.

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Родители учеников школы №27 в Тюмени жалуются на состояние учреждения: снаружи у здания обваливается фундамент, а внутри облезлые радиаторы и подоконники, а также классы, в части из которых на полу нет линолеума. Об этом URA.RU рассказала одна из мам, чьи дети обучаются в школе. «В этом году в школу №27 поступает моя младшая дочь. Старшие дети учатся там же. Меня возмущает тот факт, что на протяжении нескольких лет в школе не делают ремонт, даже косметический, хотя ей давно нужен капитальный. Пол в спортзале до сих пор деревянный, линолеум не во всех классах, парты старенькие, подоконники „обгрызенные“, радиаторы облезлые, внутренние дворики с обвалившимся фундаментом, площадка перед входом в руинах», — рассказала URA.RU тюменка. По ее словам, родители не раз обращались с этим вопросом к директору школы, однако получали ответ, что на ремонт нет денег. URA.RU направило запрос в департамент образования администрации Тюмени, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в школе №27 было зафиксировано нашествие тараканов. После публикации и проверки прокуратуры, завхоз учреждения был оштрафован на 5 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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