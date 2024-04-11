В Тюмени родители жалуются на обваливающийся фундамент и облезлые кабинеты в школе. Фото

В Тюмени родители требует сделать ремонт в школе №27, где обваливается фундамент

11 апреля 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Родители недовольны тем, в каких условиях учатся их дети (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Родители учеников школы №27 в Тюмени жалуются на состояние учреждения: снаружи у здания обваливается фундамент, а внутри облезлые радиаторы и подоконники, а также классы, в части из которых на полу нет линолеума. Об этом URA.RU рассказала одна из мам, чьи дети обучаются в школе. «В этом году в школу №27 поступает моя младшая дочь. Старшие дети учатся там же. Меня возмущает тот факт, что на протяжении нескольких лет в школе не делают ремонт, даже косметический, хотя ей давно нужен капитальный. Пол в спортзале до сих пор деревянный, линолеум не во всех классах, парты старенькие, подоконники „обгрызенные“, радиаторы облезлые, внутренние дворики с обвалившимся фундаментом, площадка перед входом в руинах», — рассказала URA.RU тюменка. По ее словам, родители не раз обращались с этим вопросом к директору школы, однако получали ответ, что на ремонт нет денег. URA.RU направило запрос в департамент образования администрации Тюмени, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в школе №27 было зафиксировано нашествие тараканов. После публикации и проверки прокуратуры, завхоз учреждения был оштрафован на 5 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Родители учеников школы №27 в Тюмени жалуются на состояние учреждения: снаружи у здания обваливается фундамент, а внутри облезлые радиаторы и подоконники, а также классы, в части из которых на полу нет линолеума. Об этом URA.RU рассказала одна из мам, чьи дети обучаются в школе. «В этом году в школу №27 поступает моя младшая дочь. Старшие дети учатся там же. Меня возмущает тот факт, что на протяжении нескольких лет в школе не делают ремонт, даже косметический, хотя ей давно нужен капитальный. Пол в спортзале до сих пор деревянный, линолеум не во всех классах, парты старенькие, подоконники „обгрызенные“, радиаторы облезлые, внутренние дворики с обвалившимся фундаментом, площадка перед входом в руинах», — рассказала URA.RU тюменка. По ее словам, родители не раз обращались с этим вопросом к директору школы, однако получали ответ, что на ремонт нет денег. URA.RU направило запрос в департамент образования администрации Тюмени, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в школе №27 было зафиксировано нашествие тараканов. После публикации и проверки прокуратуры, завхоз учреждения был оштрафован на 5 000 рублей.