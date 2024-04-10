Торговые центры Кургана закроют при угрозе подтопления

Крупнейшие торговые центры Кургана будут закрыты, если возникнет угроза подтопления. Об этом написал telegram-канал «Курганистан».
«У нас все торговые центры будут закрывать в случае подтопления», — сообщил telegram-каналу «Курганистан» представитель ТЦ «РИО». Также, он рассказал, что в случае, если вода подберется к зданию, будет организована эвакуация, а готовить насыпь не планируется.
Управляющая ТРЦ «Гиперсити» Наталья Каренеева рассказала telegram-каналу, что ситуация с паводком организацией отслеживается, а к прогнозу по подтоплению относятся серьезно. «Все наши службы предупреждены. Будем исходить из того, что будет», — пояснила управляющая.
Ранее URA.RU писало, как курганцы вспоминали наводнение 1994 года, когда город был затоплен водой на месяц. Некоторые горожане отправлялись в магазин на БТР.
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Крупнейшие торговые центры Кургана будут закрыты, если возникнет угроза подтопления. Об этом написал telegram-канал «Курганистан». «У нас все торговые центры будут закрывать в случае подтопления», — сообщил telegram-каналу «Курганистан» представитель ТЦ «РИО». Также, он рассказал, что в случае, если вода подберется к зданию, будет организована эвакуация, а готовить насыпь не планируется. Управляющая ТРЦ «Гиперсити» Наталья Каренеева рассказала telegram-каналу, что ситуация с паводком организацией отслеживается, а к прогнозу по подтоплению относятся серьезно. «Все наши службы предупреждены. Будем исходить из того, что будет», — пояснила управляющая. Ранее URA.RU писало, как курганцы вспоминали наводнение 1994 года, когда город был затоплен водой на месяц. Некоторые горожане отправлялись в магазин на БТР.