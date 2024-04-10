10 апреля 2024

Торговые центры Кургана закроют при угрозе подтопления

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Ограничения при посещении ТЦ "РИО". Курган, ограничительная лента, локдаун, ограничения, покупатели тц
ТРЦ в Кургане закроют только при угрозе подтопления (архивное фото) Фото:
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Крупнейшие торговые центры Кургана будут закрыты, если возникнет угроза подтопления. Об этом написал telegram-канал «Курганистан».

«У нас все торговые центры будут закрывать в случае подтопления», — сообщил telegram-каналу «Курганистан» представитель ТЦ «РИО». Также, он рассказал, что в случае, если вода подберется к зданию, будет организована эвакуация, а готовить насыпь не планируется.

Управляющая ТРЦ «Гиперсити» Наталья Каренеева рассказала telegram-каналу, что ситуация с паводком организацией отслеживается, а к прогнозу по подтоплению относятся серьезно. «Все наши службы предупреждены. Будем исходить из того, что будет», — пояснила управляющая.

Ранее URA.RU писало, как курганцы вспоминали наводнение 1994 года, когда город был затоплен водой на месяц. Некоторые горожане отправлялись в магазин на БТР.

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Крупнейшие торговые центры Кургана будут закрыты, если возникнет угроза подтопления. Об этом написал telegram-канал «Курганистан». «У нас все торговые центры будут закрывать в случае подтопления», — сообщил telegram-каналу «Курганистан» представитель ТЦ «РИО». Также, он рассказал, что в случае, если вода подберется к зданию, будет организована эвакуация, а готовить насыпь не планируется. Управляющая ТРЦ «Гиперсити» Наталья Каренеева рассказала telegram-каналу, что ситуация с паводком организацией отслеживается, а к прогнозу по подтоплению относятся серьезно. «Все наши службы предупреждены. Будем исходить из того, что будет», — пояснила управляющая. Ранее URA.RU писало, как курганцы вспоминали наводнение 1994 года, когда город был затоплен водой на месяц. Некоторые горожане отправлялись в магазин на БТР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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