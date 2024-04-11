Тюменская полиция «накрыла» табачного контрабандиста

В Тюмени задержали мужчину, который готовился сбыть крупную партию нелегальной табачной продукции. Об этом в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает полиция Тюменской области.
«Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени выявили факт незаконного оборота немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, предназначенной для последующей реализации. Задержан местный житель 1978 года рождения», — говорится в сообщении.
Мужчина хранил коробки с контрабандой у себя на складе. Продукция не была маркирована акцизными марками. Задержанный продавал товар оптом и в розницу на территории Тюмени. У него изъяли более 26 тысяч нелегальных пачек на общую сумму около 4 миллионов рублей.
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В Тюмени задержали мужчину, который готовился сбыть крупную партию нелегальной табачной продукции. Об этом в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает полиция Тюменской области. «Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени выявили факт незаконного оборота немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, предназначенной для последующей реализации. Задержан местный житель 1978 года рождения», — говорится в сообщении. Мужчина хранил коробки с контрабандой у себя на складе. Продукция не была маркирована акцизными марками. Задержанный продавал товар оптом и в розницу на территории Тюмени. У него изъяли более 26 тысяч нелегальных пачек на общую сумму около 4 миллионов рублей.