Тюменская полиция «накрыла» табачного контрабандиста

В Тюмени за незаконный оборот табачной продукции задержан местный житель

12 апреля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Задержанного обвиняют в контрабанде в особо крупном размере Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени задержали мужчину, который готовился сбыть крупную партию нелегальной табачной продукции. Об этом в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает полиция Тюменской области. «Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени выявили факт незаконного оборота немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, предназначенной для последующей реализации. Задержан местный житель 1978 года рождения», — говорится в сообщении. Мужчина хранил коробки с контрабандой у себя на складе. Продукция не была маркирована акцизными марками. Задержанный продавал товар оптом и в розницу на территории Тюмени. У него изъяли более 26 тысяч нелегальных пачек на общую сумму около 4 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени задержали мужчину, который готовился сбыть крупную партию нелегальной табачной продукции. Об этом в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте» сообщает полиция Тюменской области. «Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюмени выявили факт незаконного оборота немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, предназначенной для последующей реализации. Задержан местный житель 1978 года рождения», — говорится в сообщении. Мужчина хранил коробки с контрабандой у себя на складе. Продукция не была маркирована акцизными марками. Задержанный продавал товар оптом и в розницу на территории Тюмени. У него изъяли более 26 тысяч нелегальных пачек на общую сумму около 4 миллионов рублей.