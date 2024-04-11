Ямальский мэр прервал телефонный разговор из-за обстрела

Переговорам мэров Муравленко и Волновахи помешал обстрел

12 апреля 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

На архивном фото — двор в Волновахе ДНР Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр города Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован вынуждена была прервать телефонный разговор с главой Волновахского муниципального округа (ДНР) Константином Зинченко из-за обстрела на подшефной территории. Однако собеседники успели наметить совместные планы о помощи жителям района. Об этом Елена Молдован сообщает в Telegram. «Прервать состоявшийся накануне телефонный разговор с главой Волновахского муниципального округа К.А. Зинченко пришлось из-за обстрела. Такие вот реалии сегодняшнего дня на подшефных территориях Ямала. Жители Волновахи поступательно преодолевают все невзгоды и сложности, налаживают мирную жизнь», — сообщает Елена Молдован в своем telegram-канале. До обстрела собеседники успели обсудить «болевые точки» и наметили планы работы. «Мы провели большую работу по составлению социальных паспортов территорий, обозначили ключевые проблемы. Приняли решение сейчас сосредоточиться на помощи тем, кто в этом особенно нуждается», — пишет Елена Молдован. Муравленко будет оказывать гуманитарную, организационную и методическую помощь подшефным территориям. Она рассказала также, что Муравленко взял шефство над селом Бугас и Николаевской сельской администрацией Волновахского района. Ранее сообщалось, что специалисты из ЯНАО смогли за год отработать трехлетнюю программу по восстановлению Волновахского района ДНР. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр города Муравленко (ЯНАО) Елена Молдован вынуждена была прервать телефонный разговор с главой Волновахского муниципального округа (ДНР) Константином Зинченко из-за обстрела на подшефной территории. Однако собеседники успели наметить совместные планы о помощи жителям района. Об этом Елена Молдован сообщает в Telegram. «Прервать состоявшийся накануне телефонный разговор с главой Волновахского муниципального округа К.А. Зинченко пришлось из-за обстрела. Такие вот реалии сегодняшнего дня на подшефных территориях Ямала. Жители Волновахи поступательно преодолевают все невзгоды и сложности, налаживают мирную жизнь», — сообщает Елена Молдован в своем telegram-канале. До обстрела собеседники успели обсудить «болевые точки» и наметили планы работы. «Мы провели большую работу по составлению социальных паспортов территорий, обозначили ключевые проблемы. Приняли решение сейчас сосредоточиться на помощи тем, кто в этом особенно нуждается», — пишет Елена Молдован. Муравленко будет оказывать гуманитарную, организационную и методическую помощь подшефным территориям. Она рассказала также, что Муравленко взял шефство над селом Бугас и Николаевской сельской администрацией Волновахского района. Ранее сообщалось, что специалисты из ЯНАО смогли за год отработать трехлетнюю программу по восстановлению Волновахского района ДНР. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов.