Тюменские власти сдали нескольким компаниям в аренду земли за рубль

13 апреля 2024 в 10:14 Размер текста - 17 +

В 2024 году была продлена мера поддержки для инвесторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В 2023 году тюменские власти сдали в аренду земли за один рубль семи компаниям под масштабные инвестиционные проекты. Об этом сообщил директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства региона Анатолий Картухин. «В условиях геополитических и макроэкономических ограничений перед государством возникает острая необходимость в активизации внутренних ресурсов, следствием которой является возникновение новых мер государственной поддержки бизнеса. Одной из таких в Тюменской области выступает льготная аренда земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов», — слова директора передает РБК Тюмень. Уточняется, что в 2023 году семи компаниям были сданы земли под проекты за один рубль. По словам эксперта, в 2024 году была продлена мера поддержки. Благодаря этому был заключен еще один договор. Такая мера направлена на создание привлекательных условий для инвесторов. Кроме того, эта льгота поможет привлечь инвестиции в регион. В 2022 году льгота была применена впервые в регионе сроком на один год. В то время в Тюменскую область удалось привлечь одного инвестора. Сообщалось, что депутаты тюменской гордумы решили продлить действие льготной аренды городской земли для предпринимателей. Однако за первые три месяца 2024 года ни один бизнесмен не подал заявки на эту льготу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2023 году тюменские власти сдали в аренду земли за один рубль семи компаниям под масштабные инвестиционные проекты. Об этом сообщил директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства региона Анатолий Картухин. «В условиях геополитических и макроэкономических ограничений перед государством возникает острая необходимость в активизации внутренних ресурсов, следствием которой является возникновение новых мер государственной поддержки бизнеса. Одной из таких в Тюменской области выступает льготная аренда земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов», — слова директора передает РБК Тюмень. Уточняется, что в 2023 году семи компаниям были сданы земли под проекты за один рубль. По словам эксперта, в 2024 году была продлена мера поддержки. Благодаря этому был заключен еще один договор. Такая мера направлена на создание привлекательных условий для инвесторов. Кроме того, эта льгота поможет привлечь инвестиции в регион. В 2022 году льгота была применена впервые в регионе сроком на один год. В то время в Тюменскую область удалось привлечь одного инвестора. Сообщалось, что депутаты тюменской гордумы решили продлить действие льготной аренды городской земли для предпринимателей. Однако за первые три месяца 2024 года ни один бизнесмен не подал заявки на эту льготу.