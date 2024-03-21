В гордуме продлили действие никому не нужной льготы

В Тюмени ни один предприниматель не заинтересовался льготной арендой земли

Предприниматели Тюмени проигнорировали программу льготной аренды земли Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Депутаты тюменской гордумы решили продлить действие льготной аренды городской земли для предпринимателей, которые реализуют на ней масштабные инвестиционные проекты. Однако за первые три месяца ни один бизнесмен не подал заявки на эту льготу. Информацию сообщили в ходе заседания комиссии по экономическому развитию и бюджету в городской думе.

«В этом году мы пока не получали заявок», — сказал директор департамента земельных отношений и градостроительства Тюмени Дмитрий Иванов. Высказывание стало ответом на вопрос депутатов о том, кто пользуется льготной арендой.

Ранее URA.RU сообщало, что замгубернатора по внутренней политике защитил силовиков от депутатов облдумы на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению. В ходе обсуждения у депутатов возникла масса вопросов к силовикам из-за роста случаев телефонного мошенничества.