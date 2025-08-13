13 августа 2025

Украина расторгла важное соглашение СНГ, касающееся россиян

Украина вышла из соглашения СНГ об эвакуации граждан из третьих стран
Киев решил выйти из очередного соглашения в рамках СНГ
Киев решил выйти из очередного соглашения в рамках СНГ

Украина приняла решение выйти из еще одного соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Речь идет о соглашении о взаимодействии стран-участниц СНГ в случае эвакуации граждан из третьих государств при возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. 

«Одобрен проект закона „О выходе из Соглашения о взаимодействии государств — участников Содружества Независимых Государств на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций“», — написал Мельничук  в своем telegram-канале. Документ, согласно его словам, был подписан в апреле 1996 года.

В последние годы Украина последовательно выходит из многосторонних соглашений, ранее подписанных в рамках СНГ. По данным украинских официальных лиц, страна уже расторгла десятки подобных договоров.

Ранее Мельничук анонсировал, что Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах на фоне переговоров в Стамбуле. Этот документ был подписан в Киеве 24 июня 1993 года.

