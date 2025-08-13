Украина расторгла важное соглашение СНГ, касающееся россиян

Украина приняла решение выйти из еще одного соглашения в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ). Речь идет о соглашении о взаимодействии стран-участниц СНГ в случае эвакуации граждан из третьих государств при возникновении чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Одобрен проект закона „О выходе из Соглашения о взаимодействии государств — участников Содружества Независимых Государств на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций“», — написал Мельничук в своем telegram-канале. Документ, согласно его словам, был подписан в апреле 1996 года.
В последние годы Украина последовательно выходит из многосторонних соглашений, ранее подписанных в рамках СНГ. По данным украинских официальных лиц, страна уже расторгла десятки подобных договоров.
Ранее Мельничук анонсировал, что Украина прекратила действие соглашения с Россией о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах на фоне переговоров в Стамбуле. Этот документ был подписан в Киеве 24 июня 1993 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.