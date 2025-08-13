Даны прогнозы по судьбе рубля после встречи Путина и Трампа

Курс рубля после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске будет развиваться по одному из двух сценариев — позитивному или негативному. Об этом сообщают «Известия».
«Дальнейший ход переговорного процесса остается одним из ключевых факторов, который будет влиять на курс российской валюты. Возможен как позитивный, так и негативный сценарий», — пишут «Известия», опираясь на мнение экспертов.
В случае развития позитивного сценария, предполагающего частичное либо полное снятие санкций, ожидается укрепление рубля. Как отмечают опрошенные «Известиями» аналитики, в подобной ситуации российская валюта сможет удерживаться в диапазоне 80–85 рублей за один доллар.
В случае неудачного исхода переговоров курс доллара может превысить отметку 85 рублей. При возникновении внешних шоков или усиления санкционного давления не исключено достижение уровня 95–100 рублей за доллар.
Реализация негативного сценария будет означать ужесточение ограничительных мер, что способно привести к росту курса американской валюты. Однако даже при позитивном развитии переговорного процесса, моментальное снятие всех санкций остается маловероятным, подчеркнула Ольга Веретенникова, занимающая пост вице-президента аналитической компании «Борселл».
Ранее Трамп заявил, что представители американских СМИ стремятся сорвать его предстоящую встречу с Путиным, которая состоится на Аляске. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети TruthSocial. По словам Трампа, журналисты ссылаются на «уволенных неудачников и откровенно некомпетентных людей», в числе которых он упомянул бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.