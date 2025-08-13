13 августа 2025

Звезда рекламы МММ встретил Трампа на вечеринке

Леня Голубков и Дональд Трамп случайно оказались на одном банкете в Москве
В соцсетях появилось архивное фото 1996 года, на котором запечатлен молодой бизнесмен Дональд Трамп — тогда еще никому не известный в России американец — на званом ужине в Москве. Рядом с ним на банкете оказался Владимир Пермяков, актер, сыгравший знаменитого Леню Голубкова из рекламы МММ. 

«Трамп вел себя на банкете скромно, никаких конфликтов не было. Для меня он был просто иностранцем в компании, никто тогда его не знал. Сейчас, конечно, я бы присмотрелся к нему внимательнее», — признался актер изданию aif.ru

Актер Пермяков рассказал, что не помнит точных деталей того вечера — в те годы его часто приглашали на разные банкеты, где собирались влиятельные люди. На фото, которое обсуждают в соцсетях, Трамп держит бокал и тянется к закуске, а на заднем плане Голубков идет с бутылкой, вероятно, шампанского.

Трамп впервые приехал в СССР еще в 1987 году, надеясь построить здесь роскошный отель. Однако советские законы и политическая система его разочаровали — он даже назвал стиль руководства Горбачева «слишком мягким».

Спустя девять лет, в ноябре 1996-го, Трамп снова оказался в Москве — на этот раз с представителями табачной компании U.S. tobacco. Он планировал возвести элитный жилой комплекс для иностранных бизнесменов с инвестициями стоимостью в 300 млн долларов, но проект так и остался нереализованным. 

Ранее громкие события в мире с участием Трампа позволили ему стать победителем ежегодной премии «Человек года» по версии журнала Time. Лидер Республиканской партии после победы на президентских выборах в 2024 году стал вторым президентом в истории США, когда глава государства смог переизбираться после поражения.

