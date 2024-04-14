14 апреля 2024
13 апреля 2024

Звонок Путина в ЯНАО назвали высшим проявлением уважения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сток Сайт президента России, телефон, путин владимир,  stock
Владимир Путин позвонил ямальскому оленеводу, чтобы поздравить его с золотой свадьбой Фото:

Звонок президента РФ Владимира Путина ямальскому оленеводу Енксе Пяку стал огромным знаком уважения к профессии. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в интервью журналистам канала «Россия 1».

«Это [звонок Путина] огромный знак уважения к очень не простой жизни оленевода. Видите, у нас весна по календарю, а тут метель такая», — рассказал Дмитрий Артюхов в интервью журналистам программы «Москва. Кремль. Путин», транслировавшейся на телеканале «Россия 1».

Путин позвонил ямальскому оленеводу Пяку, чтобы поздравить его и его супругу Зою с пятидесятилетним юбилеем совместной жизни. В разговоре участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко и космонавты Марина Василевская и Ростислав Новицкий. Российский президент встречался с семьей Пяков в январе, они присутствовали в Кремле в числе победителей конкурса «Семья года».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Звонок президента РФ Владимира Путина ямальскому оленеводу Енксе Пяку стал огромным знаком уважения к профессии. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в интервью журналистам канала «Россия 1». «Это [звонок Путина] огромный знак уважения к очень не простой жизни оленевода. Видите, у нас весна по календарю, а тут метель такая», — рассказал Дмитрий Артюхов в интервью журналистам программы «Москва. Кремль. Путин», транслировавшейся на телеканале «Россия 1». Путин позвонил ямальскому оленеводу Пяку, чтобы поздравить его и его супругу Зою с пятидесятилетним юбилеем совместной жизни. В разговоре участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко и космонавты Марина Василевская и Ростислав Новицкий. Российский президент встречался с семьей Пяков в январе, они присутствовали в Кремле в числе победителей конкурса «Семья года».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...