В Кургане срочно эвакуируют жителей микрорайона Смолино

Жителей микрорайона Смолино в Кургане эвакуируют из-за угрозы наводнения. Об этом сообщил telegram-канал администрации Курганской области.
«Уважаемые жители микрорайона Смолино, близлежащих СНТ, станции Камчиха! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь!» — сообщает пресс-служба. Жителей будут эвакуировать в здание школы №12.
Гражданам необходимо взять лекарства, вещи и документы. Также следует позаботиться о маломобильных людях и животных. Автобусы будут ждать в районе АГЗС и возле гидроузла.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане эвакуируют жителей микрорайонов Старокомогоровка, Осиновка и части Черемухово. Также дачников у моста в Мало-Чаусово призвали выехать из зоны подтопления, где река Тобол уже скрыла мост.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Жителей микрорайона Смолино в Кургане эвакуируют из-за угрозы наводнения. Об этом сообщил telegram-канал администрации Курганской области. «Уважаемые жители микрорайона Смолино, близлежащих СНТ, станции Камчиха! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь!» — сообщает пресс-служба. Жителей будут эвакуировать в здание школы №12. Гражданам необходимо взять лекарства, вещи и документы. Также следует позаботиться о маломобильных людях и животных. Автобусы будут ждать в районе АГЗС и возле гидроузла. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане эвакуируют жителей микрорайонов Старокомогоровка, Осиновка и части Черемухово. Также дачников у моста в Мало-Чаусово призвали выехать из зоны подтопления, где река Тобол уже скрыла мост.