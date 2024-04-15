В Кургане срочно эвакуируют жителей микрорайона Смолино

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Жителей Смолино в Кургане эвакуируют из-за наводнения Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жителей микрорайона Смолино в Кургане эвакуируют из-за угрозы наводнения. Об этом сообщил telegram-канал администрации Курганской области.

«Уважаемые жители микрорайона Смолино, близлежащих СНТ, станции Камчиха! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь!» — сообщает пресс-служба. Жителей будут эвакуировать в здание школы №12.

Гражданам необходимо взять лекарства, вещи и документы. Также следует позаботиться о маломобильных людях и животных. Автобусы будут ждать в районе АГЗС и возле гидроузла.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане эвакуируют жителей микрорайонов Старокомогоровка, Осиновка и части Черемухово. Также дачников у моста в Мало-Чаусово призвали выехать из зоны подтопления, где река Тобол уже скрыла мост.

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Жителей микрорайона Смолино в Кургане эвакуируют из-за угрозы наводнения. Об этом сообщил telegram-канал администрации Курганской области. «Уважаемые жители микрорайона Смолино, близлежащих СНТ, станции Камчиха! Вода подходит к вашим домам. Эвакуируйтесь!» — сообщает пресс-служба. Жителей будут эвакуировать в здание школы №12. Гражданам необходимо взять лекарства, вещи и документы. Также следует позаботиться о маломобильных людях и животных. Автобусы будут ждать в районе АГЗС и возле гидроузла. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане эвакуируют жителей микрорайонов Старокомогоровка, Осиновка и части Черемухово. Также дачников у моста в Мало-Чаусово призвали выехать из зоны подтопления, где река Тобол уже скрыла мост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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