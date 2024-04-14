Визит директора СВР Нарышкина в Тюмень срывается

Тюменские власти не успеют открыть памятник к дате, в которую должен был приехать Нарышкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Визит директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина в Тюмень срывается. Дело в том, что местные власти не успевают открыть памятник руководителю внешней разведки СССР Павлу Фитину к праздникам на 9 мая. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда.

«Процесс застопорился из-за бюрократических процедур, связанных с оплатой памятника через депутатские фонды. Теперь власти планируют открывать памятник только в августе. Удастся ди согласовать новую дату с Нарышкиным — пока вопрос», — сообщают собеседники агентства.

При этом, другие собеседники агентства сообщают, что дату открытия памятника перенесли специально. Все для того, чтобы количество патриотических мероприятий, приуроченных к 9 мая, не затмило торжественное открытие монумента.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Тюменскую область планирует приехать Сергей Нарышкин. Визит должен был быть приурочен к открытию памятнику главе внешней разведки СССР Павлу Фитину.