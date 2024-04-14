В ЯНАО расширят практику применения принудительных работ

Глава УФСИН по ЯНАО Ракитин провел инспекцию подразделений

Игорь Ракитин планирует расширить практику наказаний, в виде принудительных работ Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Руководитель управления ФСИН по ЯНАО Игорь Ракитин в ходе инспекционной поездки по округу провел встречи с представителями администраций и председателями судов. На встречах обсуждались проблемы наказаний, не связанных с лишением свободы, а также расширение практики таких наказаний, сообщает пресс-служба окружного ведомства.

«Рассмотрели вопросы взаимодействия с при исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества, профилактики повторной преступности в муниципальных образованиях. Особое внимание уделили проблемным вопросам назначения и исполнения наказания в виде принудительных работ, а также расширения практики его применения», — сообщает пресс-служба УФСИН по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Глава управления провел прием сотрудников по личным вопросам. Также, Ракитин вручил ведомственные награды отличившимся работникам.