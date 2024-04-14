14 апреля 2024

В ЯНАО расширят практику применения принудительных работ

Глава УФСИН по ЯНАО Ракитин провел инспекцию подразделений
© Служба новостей «URA.RU»
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День Российского флага. Эспланада. Пермь, гуфсин, шеврон уфсин
Игорь Ракитин планирует расширить практику наказаний, в виде принудительных работ Фото:

Руководитель управления ФСИН по ЯНАО Игорь Ракитин в ходе инспекционной поездки по округу провел встречи с представителями администраций и председателями судов. На встречах обсуждались проблемы наказаний, не связанных с лишением свободы, а также расширение практики таких наказаний, сообщает пресс-служба окружного ведомства.

«Рассмотрели вопросы взаимодействия с при исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества, профилактики повторной преступности в муниципальных образованиях. Особое внимание уделили проблемным вопросам назначения и исполнения наказания в виде принудительных работ, а также расширения практики его применения», — сообщает пресс-служба УФСИН по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Глава управления провел прием сотрудников по личным вопросам. Также, Ракитин вручил ведомственные награды отличившимся работникам.

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Руководитель управления ФСИН по ЯНАО Игорь Ракитин в ходе инспекционной поездки по округу провел встречи с представителями администраций и председателями судов. На встречах обсуждались проблемы наказаний, не связанных с лишением свободы, а также расширение практики таких наказаний, сообщает пресс-служба окружного ведомства. «Рассмотрели вопросы взаимодействия с при исполнении наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией от общества, профилактики повторной преступности в муниципальных образованиях. Особое внимание уделили проблемным вопросам назначения и исполнения наказания в виде принудительных работ, а также расширения практики его применения», — сообщает пресс-служба УФСИН по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Глава управления провел прием сотрудников по личным вопросам. Также, Ракитин вручил ведомственные награды отличившимся работникам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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