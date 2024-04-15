Общество ЖКХ и Городская среда В микрорайоне Кургана отключили тепло из-за паводка 15 апреля 2024 в 19:59 Размер текста - 17 + Котельная перестала работать, чтобы избежать аварийных ситуаций (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Затобольный города Кургана теплоэнергетики прервут работу котельной из-за угрозы затопления. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ООО «Курганские теплоэнергетические системы». «ООО „Курганские теплоэнергетические системы“ 15 апреля с 18:00 вынужденно останавливают работу котельной №31 в микрорайоне „Затобольный“ города Кургана, в связи с увеличением уровня воды в реке Тобол и угрозой затопления», — сообщила пресс-служба организации. По данным компании, среди отключенных от отопления домов оказались следующие адреса: улица Зеленая 5, 8, улица Заводская 12, улица Крутикова 1, 2, 3, улица Озерная 1, 3, 7, улица Советская 1,1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, улица Тобольная 4, 5, 6, 7, 8, 10, улица Центральная 8, 10а. По словам генерального директора ООО «КТЭС» Михаила Криницына, работа котельной была остановлена, чтобы избежать аварий, которые могли бы причинить вред жизни и здоровью людей, в частности, работающим в котельной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В микрорайоне Затобольный города Кургана теплоэнергетики прервут работу котельной из-за угрозы затопления. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ООО «Курганские теплоэнергетические системы». «ООО „Курганские теплоэнергетические системы“ 15 апреля с 18:00 вынужденно останавливают работу котельной №31 в микрорайоне „Затобольный“ города Кургана, в связи с увеличением уровня воды в реке Тобол и угрозой затопления», — сообщила пресс-служба организации. По данным компании, среди отключенных от отопления домов оказались следующие адреса: улица Зеленая 5, 8, улица Заводская 12, улица Крутикова 1, 2, 3, улица Озерная 1, 3, 7, улица Советская 1,1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, улица Тобольная 4, 5, 6, 7, 8, 10, улица Центральная 8, 10а. По словам генерального директора ООО «КТЭС» Михаила Криницына, работа котельной была остановлена, чтобы избежать аварий, которые могли бы причинить вред жизни и здоровью людей, в частности, работающим в котельной. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям