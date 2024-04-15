В микрорайоне Кургана отключили тепло из-за паводка

В микрорайоне Затобольный города Кургана теплоэнергетики прервут работу котельной из-за угрозы затопления. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ООО «Курганские теплоэнергетические системы».
«ООО „Курганские теплоэнергетические системы“ 15 апреля с 18:00 вынужденно останавливают работу котельной №31 в микрорайоне „Затобольный“ города Кургана, в связи с увеличением уровня воды в реке Тобол и угрозой затопления», — сообщила пресс-служба организации.
По данным компании, среди отключенных от отопления домов оказались следующие адреса: улица Зеленая 5, 8, улица Заводская 12, улица Крутикова 1, 2, 3, улица Озерная 1, 3, 7, улица Советская 1,1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, улица Тобольная 4, 5, 6, 7, 8, 10, улица Центральная 8, 10а. По словам генерального директора ООО «КТЭС» Михаила Криницына, работа котельной была остановлена, чтобы избежать аварий, которые могли бы причинить вред жизни и здоровью людей, в частности, работающим в котельной.
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В микрорайоне Затобольный города Кургана теплоэнергетики прервут работу котельной из-за угрозы затопления. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ООО «Курганские теплоэнергетические системы». «ООО „Курганские теплоэнергетические системы“ 15 апреля с 18:00 вынужденно останавливают работу котельной №31 в микрорайоне „Затобольный“ города Кургана, в связи с увеличением уровня воды в реке Тобол и угрозой затопления», — сообщила пресс-служба организации. По данным компании, среди отключенных от отопления домов оказались следующие адреса: улица Зеленая 5, 8, улица Заводская 12, улица Крутикова 1, 2, 3, улица Озерная 1, 3, 7, улица Советская 1,1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 20, улица Тобольная 4, 5, 6, 7, 8, 10, улица Центральная 8, 10а. По словам генерального директора ООО «КТЭС» Михаила Криницына, работа котельной была остановлена, чтобы избежать аварий, которые могли бы причинить вред жизни и здоровью людей, в частности, работающим в котельной.