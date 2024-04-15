15 апреля 2024

Тюменцев просят помочь пострадавшим от паводка раскладушками и постельным бельем

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Березка. Казанское
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Жителей Тюмени просят помочь пострадавшим от паводка раскладушками, постельным бельем и прочим инвентарем для оснащения пунктов временного размещения. Информация о сборе появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.

«Сбор гуманитарной помощи открыт в Тюмени. Волонтерам регионального штаба помощи „МЫВМЕСТЕ“, участвующим в ликвидации паводка, требуется имущество и инвентарь», — указано в сообщении.

Для обустройства пунктов временного пребывания необходимо приводится список вещей. Он включает:

  • раскладушки;
  • постельное белье;
  • подушки;
  • матрасы;
  • одеяла;
  • пледы;
  • полотенца;
  • гигиенические наборы для взрослых и детей.

Передать вещи можно в Тюмени по нескольким адресам. Инвентарь принимают:

  • ул. Челюскинцев, 46 (ДТиС «Пионер») ежедневно с 9:00 до 19:00;
  • ул. Геологоразведчиков, 14, а (РСРЦН «Семья») ежедневно с 9:00 до 19:00;
  • ул. Дзержинского, 30 («В доме Буркова») ежедневно с 9:00 до 19:00;
  • ул. Мельничная, 1 («КДТ Кижеватова») ежедневно с 9:00 до 19:00;
  • ул. Белинского, 12/7 (ДЮЦ «Фортуна») ежедневно с 9:00 до 19:00.

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Жителей Тюмени просят помочь пострадавшим от паводка раскладушками, постельным бельем и прочим инвентарем для оснащения пунктов временного размещения. Информация о сборе появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Сбор гуманитарной помощи открыт в Тюмени. Волонтерам регионального штаба помощи „МЫВМЕСТЕ“, участвующим в ликвидации паводка, требуется имущество и инвентарь», — указано в сообщении. Для обустройства пунктов временного пребывания необходимо приводится список вещей. Он включает: Передать вещи можно в Тюмени по нескольким адресам. Инвентарь принимают:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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