Тюменцев просят помочь пострадавшим от паводка раскладушками и постельным бельем

16 апреля 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

Первые ПВР разместились в селе Ильинка Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Жителей Тюмени просят помочь пострадавшим от паводка раскладушками, постельным бельем и прочим инвентарем для оснащения пунктов временного размещения. Информация о сборе появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Сбор гуманитарной помощи открыт в Тюмени. Волонтерам регионального штаба помощи „МЫВМЕСТЕ“, участвующим в ликвидации паводка, требуется имущество и инвентарь», — указано в сообщении. Для обустройства пунктов временного пребывания необходимо приводится список вещей. Он включает: раскладушки;

постельное белье;

подушки;

матрасы;

одеяла;

пледы;

полотенца;

гигиенические наборы для взрослых и детей. Передать вещи можно в Тюмени по нескольким адресам. Инвентарь принимают: ул. Челюскинцев, 46 (ДТиС «Пионер») ежедневно с 9:00 до 19:00;

ул. Геологоразведчиков, 14, а (РСРЦН «Семья») ежедневно с 9:00 до 19:00;

ул. Дзержинского, 30 («В доме Буркова») ежедневно с 9:00 до 19:00;

ул. Мельничная, 1 («КДТ Кижеватова») ежедневно с 9:00 до 19:00;

ул. Белинского, 12/7 (ДЮЦ «Фортуна») ежедневно с 9:00 до 19:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Тюмени просят помочь пострадавшим от паводка раскладушками, постельным бельем и прочим инвентарем для оснащения пунктов временного размещения. Информация о сборе появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области. «Сбор гуманитарной помощи открыт в Тюмени. Волонтерам регионального штаба помощи „МЫВМЕСТЕ“, участвующим в ликвидации паводка, требуется имущество и инвентарь», — указано в сообщении. Для обустройства пунктов временного пребывания необходимо приводится список вещей. Он включает: Передать вещи можно в Тюмени по нескольким адресам. Инвентарь принимают: