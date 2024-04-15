Тюменцев просят помочь пострадавшим от паводка раскладушками и постельным бельем

Жителей Тюмени просят помочь пострадавшим от паводка раскладушками, постельным бельем и прочим инвентарем для оснащения пунктов временного размещения. Информация о сборе появилась в telegram-канале информационного центра правительства Тюменской области.
«Сбор гуманитарной помощи открыт в Тюмени. Волонтерам регионального штаба помощи „МЫВМЕСТЕ“, участвующим в ликвидации паводка, требуется имущество и инвентарь», — указано в сообщении.
Для обустройства пунктов временного пребывания необходимо приводится список вещей. Он включает:
- раскладушки;
- постельное белье;
- подушки;
- матрасы;
- одеяла;
- пледы;
- полотенца;
- гигиенические наборы для взрослых и детей.
Передать вещи можно в Тюмени по нескольким адресам. Инвентарь принимают:
- ул. Челюскинцев, 46 (ДТиС «Пионер») ежедневно с 9:00 до 19:00;
- ул. Геологоразведчиков, 14, а (РСРЦН «Семья») ежедневно с 9:00 до 19:00;
- ул. Дзержинского, 30 («В доме Буркова») ежедневно с 9:00 до 19:00;
- ул. Мельничная, 1 («КДТ Кижеватова») ежедневно с 9:00 до 19:00;
- ул. Белинского, 12/7 (ДЮЦ «Фортуна») ежедневно с 9:00 до 19:00.
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