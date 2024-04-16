Опубликовано видео тонущего в Тоболе Кургана, который можно пересечь только на вездеходе

Курганцы смогли переплыть затопленное шоссе лишь на вездеходе
© Служба новостей «URA.RU»
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Перекрытие шоссе Тюнина. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, шоссе тюнина, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
В Кургане на затопленном шоссе Тюнина ходят только вездеходы Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Сотрудники предприятия «Бурлак» переплыли на вездеходе затопленный участок шоссе Тюнина в Кургане. О поездке, граничившей с плаванием, рассказал находившийся в машине корреспондент URA.RU.

«Машину сносит, мы практически плывем», — говорит водитель-испытатель. Машина преодолевала затопленный участок на курганском шоссе Тюнина на минимальной скорости.

Водители отмечают, что уровень воды повысился. На низких участках шоссе при сильном течении вездеход сдвигается, создавая ощущение планирования в воде.

Два снегоболотохода «Бурлак» направлены предприятием на борьбу с паводком. Компания предоставила машины местному МЧС, чтобы проводить эвакуацию граждан из зон подтопления.

Ранее URA.RU cообщало, что в Курган вода вышла на шоссе Тюнина. ГИБДД закрыла данный участок дороги для проезда всех видов автотранспорта.

Курганцы переплывают затопленное шоссе Тюнина на вездеходе «Бурлак»
Курганцы переплывают затопленное шоссе Тюнина на вездеходе «Бурлак»

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Сотрудники предприятия «Бурлак» переплыли на вездеходе затопленный участок шоссе Тюнина в Кургане. О поездке, граничившей с плаванием, рассказал находившийся в машине корреспондент URA.RU. «Машину сносит, мы практически плывем», — говорит водитель-испытатель. Машина преодолевала затопленный участок на курганском шоссе Тюнина на минимальной скорости. Водители отмечают, что уровень воды повысился. На низких участках шоссе при сильном течении вездеход сдвигается, создавая ощущение планирования в воде. Два снегоболотохода «Бурлак» направлены предприятием на борьбу с паводком. Компания предоставила машины местному МЧС, чтобы проводить эвакуацию граждан из зон подтопления. Ранее URA.RU cообщало, что в Курган вода вышла на шоссе Тюнина. ГИБДД закрыла данный участок дороги для проезда всех видов автотранспорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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