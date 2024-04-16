Происшествия Опубликовано видео тонущего в Тоболе Кургана, который можно пересечь только на вездеходе Курганцы смогли переплыть затопленное шоссе лишь на вездеходе 16 апреля 2024 в 18:28 Размер текста - 17 + В Кургане на затопленном шоссе Тюнина ходят только вездеходы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Сотрудники предприятия «Бурлак» переплыли на вездеходе затопленный участок шоссе Тюнина в Кургане. О поездке, граничившей с плаванием, рассказал находившийся в машине корреспондент URA.RU. «Машину сносит, мы практически плывем», — говорит водитель-испытатель. Машина преодолевала затопленный участок на курганском шоссе Тюнина на минимальной скорости. Водители отмечают, что уровень воды повысился. На низких участках шоссе при сильном течении вездеход сдвигается, создавая ощущение планирования в воде. Два снегоболотохода «Бурлак» направлены предприятием на борьбу с паводком. Компания предоставила машины местному МЧС, чтобы проводить эвакуацию граждан из зон подтопления. Ранее URA.RU cообщало, что в Курган вода вышла на шоссе Тюнина. ГИБДД закрыла данный участок дороги для проезда всех видов автотранспорта. Курганцы переплывают затопленное шоссе Тюнина на вездеходе «Бурлак» фото: Владимир Жабриков Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сотрудники предприятия «Бурлак» переплыли на вездеходе затопленный участок шоссе Тюнина в Кургане. О поездке, граничившей с плаванием, рассказал находившийся в машине корреспондент URA.RU. «Машину сносит, мы практически плывем», — говорит водитель-испытатель. Машина преодолевала затопленный участок на курганском шоссе Тюнина на минимальной скорости. Водители отмечают, что уровень воды повысился. На низких участках шоссе при сильном течении вездеход сдвигается, создавая ощущение планирования в воде. Два снегоболотохода «Бурлак» направлены предприятием на борьбу с паводком. Компания предоставила машины местному МЧС, чтобы проводить эвакуацию граждан из зон подтопления. Ранее URA.RU cообщало, что в Курган вода вышла на шоссе Тюнина. ГИБДД закрыла данный участок дороги для проезда всех видов автотранспорта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям