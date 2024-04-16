Опубликовано видео тонущего в Тоболе Кургана, который можно пересечь только на вездеходе

Сотрудники предприятия «Бурлак» переплыли на вездеходе затопленный участок шоссе Тюнина в Кургане. О поездке, граничившей с плаванием, рассказал находившийся в машине корреспондент URA.RU.
«Машину сносит, мы практически плывем», — говорит водитель-испытатель. Машина преодолевала затопленный участок на курганском шоссе Тюнина на минимальной скорости.
Водители отмечают, что уровень воды повысился. На низких участках шоссе при сильном течении вездеход сдвигается, создавая ощущение планирования в воде.
Два снегоболотохода «Бурлак» направлены предприятием на борьбу с паводком. Компания предоставила машины местному МЧС, чтобы проводить эвакуацию граждан из зон подтопления.
Ранее URA.RU cообщало, что в Курган вода вышла на шоссе Тюнина. ГИБДД закрыла данный участок дороги для проезда всех видов автотранспорта.
Курганцы переплывают затопленное шоссе Тюнина на вездеходе «Бурлак»
фото: Владимир Жабриков
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Сотрудники предприятия «Бурлак» переплыли на вездеходе затопленный участок шоссе Тюнина в Кургане. О поездке, граничившей с плаванием, рассказал находившийся в машине корреспондент URA.RU. «Машину сносит, мы практически плывем», — говорит водитель-испытатель. Машина преодолевала затопленный участок на курганском шоссе Тюнина на минимальной скорости. Водители отмечают, что уровень воды повысился. На низких участках шоссе при сильном течении вездеход сдвигается, создавая ощущение планирования в воде. Два снегоболотохода «Бурлак» направлены предприятием на борьбу с паводком. Компания предоставила машины местному МЧС, чтобы проводить эвакуацию граждан из зон подтопления. Ранее URA.RU cообщало, что в Курган вода вышла на шоссе Тюнина. ГИБДД закрыла данный участок дороги для проезда всех видов автотранспорта.