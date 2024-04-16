Очевидцы поделились видео с началом ледохода на реке Иртыш
В Тобольском районе Тюменской области начался ледоход на реке Иртыш. Об этом сообщают власти района в соцсети.
«Снова наши подписчики помогают наполнять ленту новостей! Сообщают, что на Иртыше начался ледоход», — передает информацию от подписчиков мэрия в своем telegram-канале.
Для жителей Тобольска ранее было приобретено судно на воздушной подушке. Благодаря технике жители смогут пересекать Иртыш во время ледохода и ледостава.
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