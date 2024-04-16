16 апреля 2024

На реке Иртыш в Тюменской области начался ледоход. Видео

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Очевидцы поделились видео с началом ледохода на реке Иртыш Фото:

В Тобольском районе Тюменской области начался ледоход на реке Иртыш. Об этом сообщают власти района в соцсети.

«Снова наши подписчики помогают наполнять ленту новостей! Сообщают, что на Иртыше начался ледоход», — передает информацию от подписчиков мэрия в своем telegram-канале.

Для жителей Тобольска ранее было приобретено судно на воздушной подушке. Благодаря технике жители смогут пересекать Иртыш во время ледохода и ледостава.

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В Тобольском районе Тюменской области начался ледоход на реке Иртыш. Об этом сообщают власти района в соцсети. «Снова наши подписчики помогают наполнять ленту новостей! Сообщают, что на Иртыше начался ледоход», — передает информацию от подписчиков мэрия в своем telegram-канале. Для жителей Тобольска ранее было приобретено судно на воздушной подушке. Благодаря технике жители смогут пересекать Иртыш во время ледохода и ледостава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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