На реке Иртыш в Тюменской области начался ледоход. Видео

17 апреля 2024 в 00:07 Размер текста - 17 +

Очевидцы поделились видео с началом ледохода на реке Иртыш Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тобольском районе Тюменской области начался ледоход на реке Иртыш. Об этом сообщают власти района в соцсети. «Снова наши подписчики помогают наполнять ленту новостей! Сообщают, что на Иртыше начался ледоход», — передает информацию от подписчиков мэрия в своем telegram-канале. Для жителей Тобольска ранее было приобретено судно на воздушной подушке. Благодаря технике жители смогут пересекать Иртыш во время ледохода и ледостава. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольском районе Тюменской области начался ледоход на реке Иртыш. Об этом сообщают власти района в соцсети. «Снова наши подписчики помогают наполнять ленту новостей! Сообщают, что на Иртыше начался ледоход», — передает информацию от подписчиков мэрия в своем telegram-канале. Для жителей Тобольска ранее было приобретено судно на воздушной подушке. Благодаря технике жители смогут пересекать Иртыш во время ледохода и ледостава.