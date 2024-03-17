Тоболяки получат судно на воздушной подушке для переправы через Иртыш

18 марта 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Воздушная подушка нужна, чтобы пересекать Иртыш в периоды ледохода (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Тюменской области приобретут судно на воздушной подушке для Тобольска, чтобы горожане могли пересекать Иртыш в периоды ледохода и ледостава. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. Ранее власти объявили закупку на аренду, а не покупку судов. «В настоящее время принято решение о покупке судна на воздушной подушке. Такие судна изготавливаются предприятиями на заказ и требуется определенное время на подготовку и изготовление (не менее девяти месяцев). Именно на этот период принято решение об аренде судна. Когда судно будет изготовлено, оно будет приобретено в установленном законом порядке», — рассказали URA.RU в инфоцентре властей. Ранее агентство писало, что отсутствие собственного судна на балансе города привело к скандалу. После этого губернатор Александр Моор пообещал выделить деньги на покупку техники. Однако в марте город объявил закупку на аренду двух судов, а не их приобретение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Тюменской области приобретут судно на воздушной подушке для Тобольска, чтобы горожане могли пересекать Иртыш в периоды ледохода и ледостава. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. Ранее власти объявили закупку на аренду, а не покупку судов. «В настоящее время принято решение о покупке судна на воздушной подушке. Такие судна изготавливаются предприятиями на заказ и требуется определенное время на подготовку и изготовление (не менее девяти месяцев). Именно на этот период принято решение об аренде судна. Когда судно будет изготовлено, оно будет приобретено в установленном законом порядке», — рассказали URA.RU в инфоцентре властей. Ранее агентство писало, что отсутствие собственного судна на балансе города привело к скандалу. После этого губернатор Александр Моор пообещал выделить деньги на покупку техники. Однако в марте город объявил закупку на аренду двух судов, а не их приобретение.