17 марта 2024
16 марта 2024

Тоболяки получат судно на воздушной подушке для переправы через Иртыш

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
МЧС. Акция «Безопасный лед». Челябинск, мчс, снег, зима, шершневское водохранилище, судно на воздушной подушке
Воздушная подушка нужна, чтобы пересекать Иртыш в периоды ледохода (архивное фото) Фото:

Власти Тюменской области приобретут судно на воздушной подушке для Тобольска, чтобы горожане могли пересекать Иртыш в периоды ледохода и ледостава. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. Ранее власти объявили закупку на аренду, а не покупку судов.

«В настоящее время принято решение о покупке судна на воздушной подушке. Такие судна изготавливаются предприятиями на заказ и требуется определенное время на подготовку и изготовление (не менее девяти месяцев). Именно на этот период принято решение об аренде судна. Когда судно будет изготовлено, оно будет приобретено в установленном законом порядке», — рассказали URA.RU в инфоцентре властей.

Ранее агентство писало, что отсутствие собственного судна на балансе города привело к скандалу. После этого губернатор Александр Моор пообещал выделить деньги на покупку техники. Однако в марте город объявил закупку на аренду двух судов, а не их приобретение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Тюменской области приобретут судно на воздушной подушке для Тобольска, чтобы горожане могли пересекать Иртыш в периоды ледохода и ледостава. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона. Ранее власти объявили закупку на аренду, а не покупку судов. «В настоящее время принято решение о покупке судна на воздушной подушке. Такие судна изготавливаются предприятиями на заказ и требуется определенное время на подготовку и изготовление (не менее девяти месяцев). Именно на этот период принято решение об аренде судна. Когда судно будет изготовлено, оно будет приобретено в установленном законом порядке», — рассказали URA.RU в инфоцентре властей. Ранее агентство писало, что отсутствие собственного судна на балансе города привело к скандалу. После этого губернатор Александр Моор пообещал выделить деньги на покупку техники. Однако в марте город объявил закупку на аренду двух судов, а не их приобретение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...