Ямальцы отправят 10 тонн гуманитарной помощи в зону паводка

17 апреля 2024 в 10:27 Размер текста - 17 +

Ямал отправит 10 тонн гуманитарной помощи для пострадавших от паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пострадавшим от паводка в Оренбургскую область направят 10 тонн гуманитарной помощи из ЯНАО. Груз планируют доставить несколькими партиями к началу мая, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Для жителей Оренбурга добровольцы благотворительного фонда „Дорогами добра с Ямала“ и участники регионального Клуба #МыВместе начали сбор гуманитарной помощи — это взрослая и детская одежда, обувь, коляски, кроватки. На ямальских активистов с запросом вышли волонтеры, которые сегодня работают в зоне бедствия», — говорится в сообщении на сайте окружного правительства. К настоящему времени вес гуманитарного груза составляет 3 тонны. В затопленные районы Орска с Ямала уже успели доставить 19 литров питьевой воды. С начала паводка в Курганской области работает аэромобильная группа ГУ МЧС по ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что к силам МЧС присоединились сотрудники «Ямалспаса», — округ направил спасателей в зону паводка по просьбе губернатора Курганской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пострадавшим от паводка в Оренбургскую область направят 10 тонн гуманитарной помощи из ЯНАО. Груз планируют доставить несколькими партиями к началу мая, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «Для жителей Оренбурга добровольцы благотворительного фонда „Дорогами добра с Ямала“ и участники регионального Клуба #МыВместе начали сбор гуманитарной помощи — это взрослая и детская одежда, обувь, коляски, кроватки. На ямальских активистов с запросом вышли волонтеры, которые сегодня работают в зоне бедствия», — говорится в сообщении на сайте окружного правительства. К настоящему времени вес гуманитарного груза составляет 3 тонны. В затопленные районы Орска с Ямала уже успели доставить 19 литров питьевой воды. С начала паводка в Курганской области работает аэромобильная группа ГУ МЧС по ЯНАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что к силам МЧС присоединились сотрудники «Ямалспаса», — округ направил спасателей в зону паводка по просьбе губернатора Курганской области.