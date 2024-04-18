Вода в самой опасной реке Тюменской области начала убывать

Уровень воды в реке Ишим вблизи населенного пункта Ильинка снизился на четыре сантиметра (данные на 18:00, 18 апреля). Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Ишим, населенный пункт Ильинка. Изменение уровня воды на 18:00 18 апреля: -4 сантиметра», — сказано в публикации.
При этом, уровень воды в реке остается исторически высоким. Критическая отметка — 800 сантиметров. На данный момент она превышена, вода стоит на 887 сантиметрах.
Как ранее писало URA.RU, уровень воды в реке Ишим побил исторический максимум 2017 года. Сейчас река превышает рекордный показатель прошлого паводка на 52 сантиметра. Из-за паводка обрушилось дорожное покрытие у моста, соединяющего затапливаемое село Афонькино с другими населенными пунктами.
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