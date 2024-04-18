В Кургане возник риск прорыва дамбы: что известно к этому часу

В Кургане спасатели устраняют протечку в дамбе

19 апреля 2024 в 03:11 Размер текста - 17 +

Спасатели устраняют протечку в дамбе в Вороновке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Вороновка в Кургане возник риск прорыва дамбы. Протечка также была обнаружена и в Западном районе. К дамбам стянуты спасатели, добровольцы и техника, которые стараются как можно быстрее восстановить сооружения. Тем временем уровень воды в Тоболе превысил отметку в 10 метров. Главное к этому часу — в материале URA.RU. Риск прорыва дамбы В Кургане из-за чрезвычайно высокого уровня воды в Тоболе в дамбе в микрорайоне Вороновка возникла протечка. Если под напором дамба частично разрушится, вода хлынет в микрорайоны Мало-Чаусово, Восточный и Вороновка. Первыми напор воды встретят дома в микрорайоне Мало-Чаусово, а именно: на улице Береговой, Мостовой, Центральной, Грицевца, Челюскинцев, Заречной, Юннатов, Репниных, Орджоникидзе, Крупской, Родниковой, Почтовой, Спортивной, Дамбовой и 2-й Маячной. Устранением протечки занимаются добровольцы и более 100 спасателей МЧС. Специалисты пытаются при помощи мешков закрыть подмыв участка дамбы. Протечка в Западном районе Еще одна протечка в дамбе была обнаружена в Западном районе. Вода подбирается к многоэтажкам. Есть вероятность затопления первых этажей, жители эвакуируются. Новость по теме В дамбе, защищающей Курган, появились серьезные протечки. Онлайн-трансляция Прирост уровня воды В промежуток времени с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля уровень воды в Тоболе поднялся на пять сантиметров. На данный момент он составляет 1004 сантиметра. До уровня паводка 1994 года остается два сантиметра. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн предположил, что наводнение стало сильнейшим в 21 веке из-за строительства дамбы. Дом на обрыве набережной в микрорайоне Шевелевка засыпали мешками с глиной, чтобы дополнительно защитить город от паводка. В это время добровольцы и спасатели фасуют мешки с песком для укрепления дамбы под песни SHAMAN’a. Реакция властей Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что на дамбе в Вороновке ведутся непрерывные работы по укреплению и устранению протечек. Участок дамбы в створе микрорайона, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку, поэтому появляются протечки и отслоения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Вороновка в Кургане возник риск прорыва дамбы. Протечка также была обнаружена и в Западном районе. К дамбам стянуты спасатели, добровольцы и техника, которые стараются как можно быстрее восстановить сооружения. Тем временем уровень воды в Тоболе превысил отметку в 10 метров. Главное к этому часу — в материале URA.RU. В Кургане из-за чрезвычайно высокого уровня воды в Тоболе в дамбе в микрорайоне Вороновка возникла протечка. Если под напором дамба частично разрушится, вода хлынет в микрорайоны Мало-Чаусово, Восточный и Вороновка. Первыми напор воды встретят дома в микрорайоне Мало-Чаусово, а именно: на улице Береговой, Мостовой, Центральной, Грицевца, Челюскинцев, Заречной, Юннатов, Репниных, Орджоникидзе, Крупской, Родниковой, Почтовой, Спортивной, Дамбовой и 2-й Маячной. Устранением протечки занимаются добровольцы и более 100 спасателей МЧС. Специалисты пытаются при помощи мешков закрыть подмыв участка дамбы. Еще одна протечка в дамбе была обнаружена в Западном районе. Вода подбирается к многоэтажкам. Есть вероятность затопления первых этажей, жители эвакуируются. В промежуток времени с 22:00 18 апреля до 02:00 19 апреля уровень воды в Тоболе поднялся на пять сантиметров. На данный момент он составляет 1004 сантиметра. До уровня паводка 1994 года остается два сантиметра. Курганский синоптик-любитель Илья Винштейн предположил, что наводнение стало сильнейшим в 21 веке из-за строительства дамбы. Дом на обрыве набережной в микрорайоне Шевелевка засыпали мешками с глиной, чтобы дополнительно защитить город от паводка. В это время добровольцы и спасатели фасуют мешки с песком для укрепления дамбы под песни SHAMAN’a. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что на дамбе в Вороновке ведутся непрерывные работы по укреплению и устранению протечек. Участок дамбы в створе микрорайона, построенный в 2014 году, испытывает большую гидравлическую нагрузку, поэтому появляются протечки и отслоения.