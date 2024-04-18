18 апреля 2024

В Тобольске построят две новые гостиницы со спа

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Гостиницы 4 звезды. Курган , гостиница воробьевы горы
Гостиничные комплексы в Тобольске построят к 2026 году Фото:

В Тобольске (Тюменская область) к 2026 году построят два гостиничных комплекса со спа. Об этом заявил глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале.

«На архитектурно-градостроительном совете рассмотрели концепцию гостиницы, которую инвестор планирует строить рядом с Аптекарским садом. Комплекс из четырех зданий, одно из которых — СПА с термальными водами. 120 мест, окончание строительства в 2026 году», — сообщил Афанасьев.

Второй гостиничный центр появится в подгорной части, на улице Хохрякова. Ее вместимость — также 120 мест. Гостиница также будет оборудована спа и банным комплексом.

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В Тобольске (Тюменская область) к 2026 году построят два гостиничных комплекса со спа. Об этом заявил глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. «На архитектурно-градостроительном совете рассмотрели концепцию гостиницы, которую инвестор планирует строить рядом с Аптекарским садом. Комплекс из четырех зданий, одно из которых — СПА с термальными водами. 120 мест, окончание строительства в 2026 году», — сообщил Афанасьев. Второй гостиничный центр появится в подгорной части, на улице Хохрякова. Ее вместимость — также 120 мест. Гостиница также будет оборудована спа и банным комплексом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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