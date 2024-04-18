Развлечения Туризм В Тобольске построят две новые гостиницы со спа 19 апреля 2024 в 11:31 Размер текста - 17 + Гостиничные комплексы в Тобольске построят к 2026 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) к 2026 году построят два гостиничных комплекса со спа. Об этом заявил глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. «На архитектурно-градостроительном совете рассмотрели концепцию гостиницы, которую инвестор планирует строить рядом с Аптекарским садом. Комплекс из четырех зданий, одно из которых — СПА с термальными водами. 120 мест, окончание строительства в 2026 году», — сообщил Афанасьев. Второй гостиничный центр появится в подгорной части, на улице Хохрякова. Ее вместимость — также 120 мест. Гостиница также будет оборудована спа и банным комплексом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тобольске (Тюменская область) к 2026 году построят два гостиничных комплекса со спа. Об этом заявил глава города Максим Афанасьев в своем telegram-канале. «На архитектурно-градостроительном совете рассмотрели концепцию гостиницы, которую инвестор планирует строить рядом с Аптекарским садом. Комплекс из четырех зданий, одно из которых — СПА с термальными водами. 120 мест, окончание строительства в 2026 году», — сообщил Афанасьев. Второй гостиничный центр появится в подгорной части, на улице Хохрякова. Ее вместимость — также 120 мест. Гостиница также будет оборудована спа и банным комплексом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям