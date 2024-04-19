В Тюмени перекрыли проезжую часть, чтобы станцевать лезгинку

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Вечер. Тюмень, автомобили, машины, пробка, автомобильная пробка, вечер, пробка автомобильная
Из-за танцев перекрытой оказалась центральная улица Тюмени Фото:

В Тюмени несколько человек перекрыли центральную улицу, чтобы станцевать лезгинку. Видео с места событий распространилось в соцсетях.

«Что за праздник?» — такой пост опубликован в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». К своему сообщению анонимный пользователь приложил видео, на котором сразу несколько машин перекрыли центральную улицу. Молодые люди по очереди танцевали на проезжей части.

В ГИБДД сообщили, что сотрудниками полиции установлены личности людей, присутствующих на видео. Проводится проверка.

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В Тюмени несколько человек перекрыли центральную улицу, чтобы станцевать лезгинку. Видео с места событий распространилось в соцсетях. «Что за праздник?» — такой пост опубликован в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». К своему сообщению анонимный пользователь приложил видео, на котором сразу несколько машин перекрыли центральную улицу. Молодые люди по очереди танцевали на проезжей части. В ГИБДД сообщили, что сотрудниками полиции установлены личности людей, присутствующих на видео. Проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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