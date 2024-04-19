Происшествия В Тюмени полиция задержала мужчин, танцевавших лезгинку посреди дороги 20 апреля 2024 в 13:43 Размер текста - 17 + Всего за танцы на дороге полиция задержала четырех человек Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени сотрудники полиции задержали молодых людей, перекрывших дорогу, чтобы станцевать лезгинку на одной из центральных улиц города. По информации ведомства, двоим из них выписаны административные штрафы, а еще двое получили по пять суток административного ареста. «Группа молодых людей перекрыла автомобилями одну из центральных улиц города и танцует на проезжей части. Сотрудники полиции установили личности граждан присутствующих на видео … и задержали их. Двое молодых людей привлечены к административной ответственности. В отношении еще двух задержанных составлены протоколы об административном правонарушении и … назначено наказание в виде 5 суток административного ареста», — сообщается на сайте ведомства. Сообщение о людях, танцующих на дороге лезгинку, появилось в тюменских соцсетях 19 апреля. Молодые люди перекрыли машинами проезжую часть и по очереди танцевали на дороге. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тюмени сотрудники полиции задержали молодых людей, перекрывших дорогу, чтобы станцевать лезгинку на одной из центральных улиц города. По информации ведомства, двоим из них выписаны административные штрафы, а еще двое получили по пять суток административного ареста. «Группа молодых людей перекрыла автомобилями одну из центральных улиц города и танцует на проезжей части. Сотрудники полиции установили личности граждан присутствующих на видео … и задержали их. Двое молодых людей привлечены к административной ответственности. В отношении еще двух задержанных составлены протоколы об административном правонарушении и … назначено наказание в виде 5 суток административного ареста», — сообщается на сайте ведомства. Сообщение о людях, танцующих на дороге лезгинку, появилось в тюменских соцсетях 19 апреля. Молодые люди перекрыли машинами проезжую часть и по очереди танцевали на дороге. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям