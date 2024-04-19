19 апреля 2024

В Тюмени полиция задержала мужчин, танцевавших лезгинку посреди дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Виталию Бережному, подозреваемому в убийстве Насти Муравьевой, в Ленинском районном суде. Тюмень, уаз, полиция, полицейский
Всего за танцы на дороге полиция задержала четырех человек Фото:

В Тюмени сотрудники полиции задержали молодых людей, перекрывших дорогу, чтобы станцевать лезгинку на одной из центральных улиц города. По информации ведомства, двоим из них выписаны административные штрафы, а еще двое получили по пять суток административного ареста.

«Группа молодых людей перекрыла автомобилями одну из центральных улиц города и танцует на проезжей части. Сотрудники полиции установили личности граждан присутствующих на видео … и задержали их. Двое молодых людей привлечены к административной ответственности. В отношении еще двух задержанных составлены протоколы об административном правонарушении и … назначено наказание в виде 5 суток административного ареста», — сообщается на сайте ведомства.

Сообщение о людях, танцующих на дороге лезгинку, появилось в тюменских соцсетях 19 апреля. Молодые люди перекрыли машинами проезжую часть и по очереди танцевали на дороге.

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В Тюмени сотрудники полиции задержали молодых людей, перекрывших дорогу, чтобы станцевать лезгинку на одной из центральных улиц города. По информации ведомства, двоим из них выписаны административные штрафы, а еще двое получили по пять суток административного ареста. «Группа молодых людей перекрыла автомобилями одну из центральных улиц города и танцует на проезжей части. Сотрудники полиции установили личности граждан присутствующих на видео … и задержали их. Двое молодых людей привлечены к административной ответственности. В отношении еще двух задержанных составлены протоколы об административном правонарушении и … назначено наказание в виде 5 суток административного ареста», — сообщается на сайте ведомства. Сообщение о людях, танцующих на дороге лезгинку, появилось в тюменских соцсетях 19 апреля. Молодые люди перекрыли машинами проезжую часть и по очереди танцевали на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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