В Тюмени полиция задержала мужчин, танцевавших лезгинку посреди дороги

В Тюмени сотрудники полиции задержали молодых людей, перекрывших дорогу, чтобы станцевать лезгинку на одной из центральных улиц города. По информации ведомства, двоим из них выписаны административные штрафы, а еще двое получили по пять суток административного ареста.
«Группа молодых людей перекрыла автомобилями одну из центральных улиц города и танцует на проезжей части. Сотрудники полиции установили личности граждан присутствующих на видео … и задержали их. Двое молодых людей привлечены к административной ответственности. В отношении еще двух задержанных составлены протоколы об административном правонарушении и … назначено наказание в виде 5 суток административного ареста», — сообщается на сайте ведомства.
Сообщение о людях, танцующих на дороге лезгинку, появилось в тюменских соцсетях 19 апреля. Молодые люди перекрыли машинами проезжую часть и по очереди танцевали на дороге.
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В Тюмени сотрудники полиции задержали молодых людей, перекрывших дорогу, чтобы станцевать лезгинку на одной из центральных улиц города. По информации ведомства, двоим из них выписаны административные штрафы, а еще двое получили по пять суток административного ареста. «Группа молодых людей перекрыла автомобилями одну из центральных улиц города и танцует на проезжей части. Сотрудники полиции установили личности граждан присутствующих на видео … и задержали их. Двое молодых людей привлечены к административной ответственности. В отношении еще двух задержанных составлены протоколы об административном правонарушении и … назначено наказание в виде 5 суток административного ареста», — сообщается на сайте ведомства. Сообщение о людях, танцующих на дороге лезгинку, появилось в тюменских соцсетях 19 апреля. Молодые люди перекрыли машинами проезжую часть и по очереди танцевали на дороге.