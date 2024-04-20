В Тюменской области из-за ДТП пострадали 4 человека, среди них маленькие дети

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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
В ДТП в Ялуторовске пострадали четыре человека Фото:

В Ялуторовске (Тюменская область) на перекрестке улиц Свободы и Якушкина столкнулись автомобили «Ниссан Жук» и «Киа Рио». В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых семилетний мальчик и трехлетняя девочка. Об этом сообщили в УМВД ГИБДД России по Тюменской области.

«Предварительно, в седьмом часу вечера на перекрестке улиц Свободы и Якушкина столкнулись автомобили „Ниссан Жук“ и „Киа Рио “. В результате ДТП травмированы дети-пассажиры автомобиля „Ниссан“: семилетний мальчик и трехлетняя девочка», — написано в telegram-канале ведомства.

Также в аварии пострадали 31-летняя водитель «Ниссан Жук» и 53-летняя пассажирка «Киа Рио». По предварительным данным, ДТП произошло по причине нарушения очередности проезда одним из водителей.

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В Ялуторовске (Тюменская область) на перекрестке улиц Свободы и Якушкина столкнулись автомобили «Ниссан Жук» и «Киа Рио». В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых семилетний мальчик и трехлетняя девочка. Об этом сообщили в УМВД ГИБДД России по Тюменской области. «Предварительно, в седьмом часу вечера на перекрестке улиц Свободы и Якушкина столкнулись автомобили „Ниссан Жук“ и „Киа Рио “. В результате ДТП травмированы дети-пассажиры автомобиля „Ниссан“: семилетний мальчик и трехлетняя девочка», — написано в telegram-канале ведомства. Также в аварии пострадали 31-летняя водитель «Ниссан Жук» и 53-летняя пассажирка «Киа Рио». По предварительным данным, ДТП произошло по причине нарушения очередности проезда одним из водителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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