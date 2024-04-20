В Тюменской области из-за ДТП пострадали 4 человека, среди них маленькие дети

20 апреля 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

В ДТП в Ялуторовске пострадали четыре человека Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) на перекрестке улиц Свободы и Якушкина столкнулись автомобили «Ниссан Жук» и «Киа Рио». В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых семилетний мальчик и трехлетняя девочка. Об этом сообщили в УМВД ГИБДД России по Тюменской области. «Предварительно, в седьмом часу вечера на перекрестке улиц Свободы и Якушкина столкнулись автомобили „Ниссан Жук“ и „Киа Рио “. В результате ДТП травмированы дети-пассажиры автомобиля „Ниссан“: семилетний мальчик и трехлетняя девочка», — написано в telegram-канале ведомства. Также в аварии пострадали 31-летняя водитель «Ниссан Жук» и 53-летняя пассажирка «Киа Рио». По предварительным данным, ДТП произошло по причине нарушения очередности проезда одним из водителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ялуторовске (Тюменская область) на перекрестке улиц Свободы и Якушкина столкнулись автомобили «Ниссан Жук» и «Киа Рио». В результате ДТП пострадали четыре человека, среди которых семилетний мальчик и трехлетняя девочка. Об этом сообщили в УМВД ГИБДД России по Тюменской области. «Предварительно, в седьмом часу вечера на перекрестке улиц Свободы и Якушкина столкнулись автомобили „Ниссан Жук“ и „Киа Рио “. В результате ДТП травмированы дети-пассажиры автомобиля „Ниссан“: семилетний мальчик и трехлетняя девочка», — написано в telegram-канале ведомства. Также в аварии пострадали 31-летняя водитель «Ниссан Жук» и 53-летняя пассажирка «Киа Рио». По предварительным данным, ДТП произошло по причине нарушения очередности проезда одним из водителей.