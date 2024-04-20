20 апреля 2024

Курганец сравнил пункт временного размещения с курортом

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ПВР, пункт временного размещения. Курган , пункт временного размещения, пвр
Проживание в загородном лагере эвакуированные сравнили с курортом (архивное фото) Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Эвакуированные из-за паводка курганцы высоко оценили пункты временного размещения, сравнив ПВР с курортом. Об этом написала администрация города Кургана на своем сайте.

«Мы здесь как на курорте», — отметил Сергей Биба, прибывший в ПВР, как написала администрация города. Сергей, как уточнила мэрия, разместился в загородном лагере имени Николая Островского. Там же пребывают еще 148 человек, среди которых есть дети и маломобильные граждане.

По информации администрации города Кургана, в городской гимназии № 31 для прибывших граждан организовали трехразовое горячее питание, спальные места, комнату матери и ребенка, комната, где можно провести время в беседе за просмотром телевизора или выпить чаю, кофе со сладостями. Кроме того, мэрия написала, что сочувствующие граждане привозят в ПВР питьевую воду, постельное белье, сладости, чай, одноразовую посуду и фрукты. Среди таких благотворителей администрация выделила родителей детей гимназии № 31.

Ранее URA.RU сообщало, что некоторые курганцы побрезговали отправиться в пункты временного размещения. Волонтеры уговаривали местных жителей покинуть дома. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Эвакуированные из-за паводка курганцы высоко оценили пункты временного размещения, сравнив ПВР с курортом. Об этом написала администрация города Кургана на своем сайте. «Мы здесь как на курорте», — отметил Сергей Биба, прибывший в ПВР, как написала администрация города. Сергей, как уточнила мэрия, разместился в загородном лагере имени Николая Островского. Там же пребывают еще 148 человек, среди которых есть дети и маломобильные граждане. По информации администрации города Кургана, в городской гимназии № 31 для прибывших граждан организовали трехразовое горячее питание, спальные места, комнату матери и ребенка, комната, где можно провести время в беседе за просмотром телевизора или выпить чаю, кофе со сладостями. Кроме того, мэрия написала, что сочувствующие граждане привозят в ПВР питьевую воду, постельное белье, сладости, чай, одноразовую посуду и фрукты. Среди таких благотворителей администрация выделила родителей детей гимназии № 31. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые курганцы побрезговали отправиться в пункты временного размещения. Волонтеры уговаривали местных жителей покинуть дома. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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