Курганец сравнил пункт временного размещения с курортом

21 апреля 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Проживание в загородном лагере эвакуированные сравнили с курортом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Эвакуированные из-за паводка курганцы высоко оценили пункты временного размещения, сравнив ПВР с курортом. Об этом написала администрация города Кургана на своем сайте. «Мы здесь как на курорте», — отметил Сергей Биба, прибывший в ПВР, как написала администрация города. Сергей, как уточнила мэрия, разместился в загородном лагере имени Николая Островского. Там же пребывают еще 148 человек, среди которых есть дети и маломобильные граждане. По информации администрации города Кургана, в городской гимназии № 31 для прибывших граждан организовали трехразовое горячее питание, спальные места, комнату матери и ребенка, комната, где можно провести время в беседе за просмотром телевизора или выпить чаю, кофе со сладостями. Кроме того, мэрия написала, что сочувствующие граждане привозят в ПВР питьевую воду, постельное белье, сладости, чай, одноразовую посуду и фрукты. Среди таких благотворителей администрация выделила родителей детей гимназии № 31. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые курганцы побрезговали отправиться в пункты временного размещения. Волонтеры уговаривали местных жителей покинуть дома. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Эвакуированные из-за паводка курганцы высоко оценили пункты временного размещения, сравнив ПВР с курортом. Об этом написала администрация города Кургана на своем сайте. «Мы здесь как на курорте», — отметил Сергей Биба, прибывший в ПВР, как написала администрация города. Сергей, как уточнила мэрия, разместился в загородном лагере имени Николая Островского. Там же пребывают еще 148 человек, среди которых есть дети и маломобильные граждане. По информации администрации города Кургана, в городской гимназии № 31 для прибывших граждан организовали трехразовое горячее питание, спальные места, комнату матери и ребенка, комната, где можно провести время в беседе за просмотром телевизора или выпить чаю, кофе со сладостями. Кроме того, мэрия написала, что сочувствующие граждане привозят в ПВР питьевую воду, постельное белье, сладости, чай, одноразовую посуду и фрукты. Среди таких благотворителей администрация выделила родителей детей гимназии № 31. Ранее URA.RU сообщало, что некоторые курганцы побрезговали отправиться в пункты временного размещения. Волонтеры уговаривали местных жителей покинуть дома. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.