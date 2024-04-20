В Ишиме укрепляют насыпи, чтобы защитить лицей от паводков

В Ишиме (Тюменская область) на улице Радищева волонтеры занимаются укреплением и подъемом насыпи, чтобы защитить лицей от паводков. Об этом сообщили журналисты.
«Укрепление и подъем насыпи ведется на улице Радищева в городе Ишиме Тюменской области», — написали РИА Новости в telegram-канале. Уточняется, что это необходимо для того, чтобы защитить лицей, дворы и дома от половодья на реке Ишим.
За последнее время в реке Ишим уровень воды вырос на девять метров. Он составляет 1060 сантиметров. Правительство региона сообщило, что пришлось привлекать психологов, чтобы убедить жителей затопленного города покинуть свои дома. Губернатор Александр Моор сообщил, что пик паводка в городе ожидают уже этой ночью.
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В Ишиме (Тюменская область) на улице Радищева волонтеры занимаются укреплением и подъемом насыпи, чтобы защитить лицей от паводков. Об этом сообщили журналисты. «Укрепление и подъем насыпи ведется на улице Радищева в городе Ишиме Тюменской области», — написали РИА Новости в telegram-канале. Уточняется, что это необходимо для того, чтобы защитить лицей, дворы и дома от половодья на реке Ишим. За последнее время в реке Ишим уровень воды вырос на девять метров. Он составляет 1060 сантиметров. Правительство региона сообщило, что пришлось привлекать психологов, чтобы убедить жителей затопленного города покинуть свои дома. Губернатор Александр Моор сообщил, что пик паводка в городе ожидают уже этой ночью.