Какой худший прогноз по паводку в Ишиме рассматривают тюменские власти

В Ишиме в зоне затопления при плохом развитии событий могут оказаться до семи тысяч домов. Об этом сообщил источник URA.RU, приближенный к тюменским властям.
«При плохом прогнозе мы имеем возможность прорыва дамб, которые укрепляли и отсыпали в Ишиме. И тогда последствия получаются очень печальные, до какой степени — никто до конца не понимает. Есть расчеты максимального ущерба. Там указано, что в зоне затопления могут оказаться до семи тысяч домов и до 20 тысяч жителей со своим имуществом», — рассказал источник агентства.
Ранее URA.RU писало, что на реке Ишим побит уровень паводка 2017 года, сейчас он превысил отметку 10 метров. Агентство подготовило карту населенных пунктов в Ишимском районе, которым угрожает паводок. Пик половодья в Ишиме ожидается 22—23 апреля, темп роста воды значительно замедлился.
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В Ишиме в зоне затопления при плохом развитии событий могут оказаться до семи тысяч домов. Об этом сообщил источник URA.RU, приближенный к тюменским властям. «При плохом прогнозе мы имеем возможность прорыва дамб, которые укрепляли и отсыпали в Ишиме. И тогда последствия получаются очень печальные, до какой степени — никто до конца не понимает. Есть расчеты максимального ущерба. Там указано, что в зоне затопления могут оказаться до семи тысяч домов и до 20 тысяч жителей со своим имуществом», — рассказал источник агентства. Ранее URA.RU писало, что на реке Ишим побит уровень паводка 2017 года, сейчас он превысил отметку 10 метров. Агентство подготовило карту населенных пунктов в Ишимском районе, которым угрожает паводок. Пик половодья в Ишиме ожидается 22—23 апреля, темп роста воды значительно замедлился.