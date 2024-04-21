Какой худший прогноз по паводку в Ишиме рассматривают тюменские власти

В Ишиме при плохом развитии событий затопит до семи тысяч домов

21 апреля 2024 в 22:01 Размер текста - 17 +

В Ишиме может прорвать дамбу, от воды пострадает около семи тысяч домов Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году В Ишиме в зоне затопления при плохом развитии событий могут оказаться до семи тысяч домов. Об этом сообщил источник URA.RU, приближенный к тюменским властям. «При плохом прогнозе мы имеем возможность прорыва дамб, которые укрепляли и отсыпали в Ишиме. И тогда последствия получаются очень печальные, до какой степени — никто до конца не понимает. Есть расчеты максимального ущерба. Там указано, что в зоне затопления могут оказаться до семи тысяч домов и до 20 тысяч жителей со своим имуществом», — рассказал источник агентства. Ранее URA.RU писало, что на реке Ишим побит уровень паводка 2017 года, сейчас он превысил отметку 10 метров. Агентство подготовило карту населенных пунктов в Ишимском районе, которым угрожает паводок. Пик половодья в Ишиме ожидается 22—23 апреля, темп роста воды значительно замедлился. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ишиме в зоне затопления при плохом развитии событий могут оказаться до семи тысяч домов. Об этом сообщил источник URA.RU, приближенный к тюменским властям. «При плохом прогнозе мы имеем возможность прорыва дамб, которые укрепляли и отсыпали в Ишиме. И тогда последствия получаются очень печальные, до какой степени — никто до конца не понимает. Есть расчеты максимального ущерба. Там указано, что в зоне затопления могут оказаться до семи тысяч домов и до 20 тысяч жителей со своим имуществом», — рассказал источник агентства. Ранее URA.RU писало, что на реке Ишим побит уровень паводка 2017 года, сейчас он превысил отметку 10 метров. Агентство подготовило карту населенных пунктов в Ишимском районе, которым угрожает паводок. Пик половодья в Ишиме ожидается 22—23 апреля, темп роста воды значительно замедлился.