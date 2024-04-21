Губернатор Шумков поблагодарил бойца СВО за помощь в борьбе с паводком. Фото

22 апреля 2024 в 00:23 Размер текста - 17 +

Поддержка военнослужащего позволила вести наблюдение за паводком круглосуточно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил бойца спецоперации, который во время своего отпуска помогал следить за паводковой обстановкой и принимать решения по защите Кургана. Для этого был задействован квадрокоптер военнослужащего, сообщил глава региона. «Евгений участвует в спецоперации. Будучи в отпуске, он в свое личное время помогал спасать Курган. Благодаря его „крылатому помощнику“ наблюдение за дамбой, мостами и дорогами велось днем и ночью», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что уже подписал благодарственные письма, адресованные командиру части бойцы и министру обороны РФ. «Парень — герой», — подчеркнул Шумков. Согласно последним данным, вода медленно отступает с подтопленных территорий. При этом власти советуют жителям Курганской области не расслабляться, поскольку уровень рек остается в пределах отметок с опасными явлениями. Более полная информация по теме паводка размещена в трансляции URA.RU. Боец предоставил беспилотник, которым сам же и управлял telegram-канал Вадима Шумкова Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил бойца спецоперации, который во время своего отпуска помогал следить за паводковой обстановкой и принимать решения по защите Кургана. Для этого был задействован квадрокоптер военнослужащего, сообщил глава региона. «Евгений участвует в спецоперации. Будучи в отпуске, он в свое личное время помогал спасать Курган. Благодаря его „крылатому помощнику“ наблюдение за дамбой, мостами и дорогами велось днем и ночью», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что уже подписал благодарственные письма, адресованные командиру части бойцы и министру обороны РФ. «Парень — герой», — подчеркнул Шумков. Согласно последним данным, вода медленно отступает с подтопленных территорий. При этом власти советуют жителям Курганской области не расслабляться, поскольку уровень рек остается в пределах отметок с опасными явлениями. Более полная информация по теме паводка размещена в трансляции URA.RU.