21 апреля 2024

Губернатор Шумков поблагодарил бойца СВО за помощь в борьбе с паводком. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Поддержка военнослужащего позволила вести наблюдение за паводком круглосуточно
Поддержка военнослужащего позволила вести наблюдение за паводком круглосуточно Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил бойца спецоперации, который во время своего отпуска помогал следить за паводковой обстановкой и принимать решения по защите Кургана. Для этого был задействован квадрокоптер военнослужащего, сообщил глава региона.

«Евгений участвует в спецоперации. Будучи в отпуске, он в свое личное время помогал спасать Курган. Благодаря его „крылатому помощнику“ наблюдение за дамбой, мостами и дорогами велось днем и ночью», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор отметил, что уже подписал благодарственные письма, адресованные командиру части бойцы и министру обороны РФ. «Парень — герой», — подчеркнул Шумков.

Согласно последним данным, вода медленно отступает с подтопленных территорий. При этом власти советуют жителям Курганской области не расслабляться, поскольку уровень рек остается в пределах отметок с опасными явлениями. Более полная информация по теме паводка размещена в трансляции URA.RU.

https://t.me/silavpravdevshumkov/9624
Боец предоставил беспилотник, которым сам же и управлял

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил бойца спецоперации, который во время своего отпуска помогал следить за паводковой обстановкой и принимать решения по защите Кургана. Для этого был задействован квадрокоптер военнослужащего, сообщил глава региона. «Евгений участвует в спецоперации. Будучи в отпуске, он в свое личное время помогал спасать Курган. Благодаря его „крылатому помощнику“ наблюдение за дамбой, мостами и дорогами велось днем и ночью», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Губернатор отметил, что уже подписал благодарственные письма, адресованные командиру части бойцы и министру обороны РФ. «Парень — герой», — подчеркнул Шумков. Согласно последним данным, вода медленно отступает с подтопленных территорий. При этом власти советуют жителям Курганской области не расслабляться, поскольку уровень рек остается в пределах отметок с опасными явлениями. Более полная информация по теме паводка размещена в трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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