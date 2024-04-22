МЧС признало курганский вездеход лучшим на учениях в Арктике. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставочная техника на площади Ленина к приезду Силуанова Антона. Курган, бурлак
Вездеходы «Бурлак» используются на вооружении МЧС России в северных регионах страны Фото:

МЧС России признало снегоболотоход предприятия «Вездеходы «Бурлак» лучшим колесным вездеходом на учениях «Безопасная Арктика — 2023». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«МЧС России признало курганский вездеход «Бурлак» 6×6 с прицепом» лучшим колесным вездеходом на учениях «Безопасная Арктика — 2023»», — сообщили на предприятии. Всего во время экспедиции было исследовано 12 колесных снегоболотоходов.

В отчете МЧС указано, что «Бурлак» рекомендован для проведения рекогносцировки зон ЧС, «Бурлак» рекомендован для проведения исследования зон ЧС, их общей разведки, обеспечения поисковых, спасательных и вспомогательных работ, а также доставки пострадавших в медучреждения. Согласно заключению специалистов ведомства, «Бурлак» на шинах низкого давления является наиболее предпочтительным образцом колесной вездеходной техники.

Ранее URA.RU писало, что два вездехода «Бурлак» направлены на борьбу с паводком в Кургане. Машины были предоставлены МЧС региона, чтобы проводить эвакуацию граждан из зон подтопления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
МЧС России признало снегоболотоход предприятия «Вездеходы «Бурлак» лучшим колесным вездеходом на учениях «Безопасная Арктика — 2023». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «МЧС России признало курганский вездеход «Бурлак» 6×6 с прицепом» лучшим колесным вездеходом на учениях «Безопасная Арктика — 2023»», — сообщили на предприятии. Всего во время экспедиции было исследовано 12 колесных снегоболотоходов. В отчете МЧС указано, что «Бурлак» рекомендован для проведения рекогносцировки зон ЧС, «Бурлак» рекомендован для проведения исследования зон ЧС, их общей разведки, обеспечения поисковых, спасательных и вспомогательных работ, а также доставки пострадавших в медучреждения. Согласно заключению специалистов ведомства, «Бурлак» на шинах низкого давления является наиболее предпочтительным образцом колесной вездеходной техники. Ранее URA.RU писало, что два вездехода «Бурлак» направлены на борьбу с паводком в Кургане. Машины были предоставлены МЧС региона, чтобы проводить эвакуацию граждан из зон подтопления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...