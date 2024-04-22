МЧС России признало снегоболотоход предприятия «Вездеходы «Бурлак» лучшим колесным вездеходом на учениях «Безопасная Арктика — 2023». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«МЧС России признало курганский вездеход «Бурлак» 6×6 с прицепом» лучшим колесным вездеходом на учениях «Безопасная Арктика — 2023»», — сообщили на предприятии. Всего во время экспедиции было исследовано 12 колесных снегоболотоходов.
В отчете МЧС указано, что «Бурлак» рекомендован для проведения рекогносцировки зон ЧС, «Бурлак» рекомендован для проведения исследования зон ЧС, их общей разведки, обеспечения поисковых, спасательных и вспомогательных работ, а также доставки пострадавших в медучреждения. Согласно заключению специалистов ведомства, «Бурлак» на шинах низкого давления является наиболее предпочтительным образцом колесной вездеходной техники.
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МЧС России признало снегоболотоход предприятия «Вездеходы «Бурлак» лучшим колесным вездеходом на учениях «Безопасная Арктика — 2023». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «МЧС России признало курганский вездеход «Бурлак» 6×6 с прицепом» лучшим колесным вездеходом на учениях «Безопасная Арктика — 2023»», — сообщили на предприятии. Всего во время экспедиции было исследовано 12 колесных снегоболотоходов. В отчете МЧС указано, что «Бурлак» рекомендован для проведения рекогносцировки зон ЧС, «Бурлак» рекомендован для проведения исследования зон ЧС, их общей разведки, обеспечения поисковых, спасательных и вспомогательных работ, а также доставки пострадавших в медучреждения. Согласно заключению специалистов ведомства, «Бурлак» на шинах низкого давления является наиболее предпочтительным образцом колесной вездеходной техники. Ранее URA.RU писало, что два вездехода «Бурлак» направлены на борьбу с паводком в Кургане. Машины были предоставлены МЧС региона, чтобы проводить эвакуацию граждан из зон подтопления.